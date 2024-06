Pierce Brosnan fia drogos hajléktalannak néz ki : a színész már rég elhatárolódott tőle - VIDEÓ

Pierce Brosnan mostohafiát Christophert pénteken fényképezték le, amint kilépett egy londoni Waitrose élelmiszerboltból. A férfi szemmel láthatóan rossz bőrben van, elhanyagoltnak tűnt, miközben nejlonszatyrot szorongatott.

Pierce Brosnan és Christopher a 64. éves Oscar-gálán 1992-ben

Forrás: Getty Images

Pierce Brosnan nem tartja a kapcsolatot Christopherrel

Pierce Brosnan már körülbelül 20 éve nem tartja a kapcsolatot az 51 éves filmes szakemberrel, amelynek az oka Christopher kábítószer-használata, ami miatt a törvénnyel is összeütközésbe került.

"A mi életünket is tökretenné"

"Christopher még mindig nagyon elveszett volt. Nehéz élete van, de én már annyi próbálkozás után nem tudok segíteni rajta. Próbálok hinni benne, hogy felépül, de ha velünk élne, a mi életünket is tönkretenné. Eddig is próbára tett minket és saját magát is az életmódjával. Tudja, mi lenne a megoldás, de nem akarja" – nyilatkozta 2005-ben Brosnan, aki azóta nem tartja a kapcsolatot Christopherrel.

Pierce Brosnan 20 éve döntött úgy, megszakítja a kapcsolatot örökbefogadott fiával

Forrás: Getty Images

Christophert sok csapás érte

Christopher biológiai szülei Pierce első felesége, Cassandra Harris és volt férje, Dermot Harris. Pierce később, Dermot halála után örökbe fogadta Christophert. 1991-ben Cassandra is elhunyt petefészekrákban: Pierce-nek és Cassandrának egy közös gyermeke született: Sean Brosnan, 40 éves. A színész 2001-ben vette feleségül Keely Shaye Brosnant - aki rengeteg támadást kap túlsúlya miatt - két fiuk született: Dylan és Paris.

Bár Pierce és Christopher elhidegültek egymástól, Brosnan 2022-ben felvette Christophert is megjelölte egy Apák napi Instagram-bejegyzésébe.

„Örökké szeretlek benneteket gyermekeim, Paris, Dylan, Sean és Christopher” – írta a fotóhoz.