Shiloh Jolie-Pitt saját ügyvédet fogadott: ez az igazi oka, hogy eldobja apja nevét

Bár a hírek szerint Angelina Jolie manipulálja a gyerekeit, hogy apjuk ellen forduljanak, ez egyáltalán nem biztos. Legalábbi Shiloh esetében megdőlni látszik ez az elmélet.

Shiloh, akárcsak a testvérei, besokallt szülei marakodásától

Forrás: Northfoto

Shiloh nem akar a szülei bábja lenni

Az egykori párhoz közel álló forrás úgy tudja, hogy a 18 éves lány maga kérte Pitt vezetéknevének elhagyását (így a hivatalos neve Shiloh Jolie lesz), ráadásul saját ügyvédet fogadott fel az eljáráshoz és saját pénzéből is fizette ki. Shiloh, aki egyébként állítólag apja kedvenc gyermeke, azt nyilatkozta, hogy például Paxszal ellentétben nem gyűlöli apját, sőt, együttérez vele, de elege van a családi cirkuszból.

Zahara , Shiloh és Vivienne Jolie-Pitt a közelmúltban elhagyták apjuk vezetéknevét. A 19 éves Zahara, aki az atlantai Spelman College diákja, az Alpha Kappa Alpha társaság beiktatási ceremóniáján azt kiabálta: „A nevem Zahara Marley Jolie!” — és azóta is csak édesanyja, Angelina Jolie vezetéknevét használja. Eközben Shiloh Instagram-fiókjában is történt változás, Brad Pitt lánya már Shi Jolie néven fut a közösségi médiában, ő is inkább az anyját részesíti előnyben apjával szemben. Legutóbb pedig a 15 éves húga, Vivienne is meglépte a névváltoztatást: produkciós asszisztensként Angelina Broadway című műsorában, a The Outsidersben már ő sem viseli a Pitt vezetéknevet.