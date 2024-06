Szerelmeskedés gyerek mellett: így old meg a romantikát

Sok szülő számára nehéz megoldani a lopott órákat gyerekek mellett, mert nem vitás, a gyerekek gondozása, felügyelete, lekötése rengeteg figyelmet igényel és sok energiánkat leköti. Szerelmeskedés, szerelmi együttlétek esetén fontos, hogy rugalmasak legyünk. Olyan megoldásokat kell keresnünk, amelyek segítenek fenntartani a szerelmi életet és a gyereknevelés egyensúlyát. Szülőként a nap végére gyakran teljesen lemerülünk, és nehéz újra kapcsolódni a párunkhoz. Az együttlétre való idő megszervezése is kihívást jelenthet, de nem lehetetlen. Tippjeink segíthetnek abban, hogy szülőként is kellő időt tudjunk szakítani egymásra, és fenntartsuk az intim kapcsolatot gyerekek mellett is.

Tervezzétek meg előre a szerelmeskedés időpontját. Forrás: Shutterstock/PeopleImages.com - Yuri A

Rugalmasság és kreativitás – a szerelmeskedés kivitelezése szülőként könnyebb, mint azt elsőre gondolnád

Fontos az időmenedzsment. Beszéljétek és tervezzétek meg előre az együttlét időpontjait és módjait, hogy mindkettőtök számára kényelmes és élvezetes legyen. Viszont ne stresszeljetek rá, hogy ha valamilyen okból kifolyólag az előre tervezett együttlét mégsem jön össze.

- Ha meg tudjátok oldani, használjátok ki azokat az órákat az összebújásra, amikor a gyerekek valamilyen iskolai programon vesznek részt, a barátaiknál töltik az időt vagy éppen edzésen vannak.

- Határozzatok meg előre a heti vagy havi időpontokat, amikor mindig elérhető valaki, aki tud vigyázni a gyerekekre. Ez lehet egy bébiszitter, nagyszülők segítsége vagy más megbízható személy, aki vállalja, hogy néhány órára leköti a kicsiket, amíg ti hancúroztok otthon.

-Szervezzetek néhány napos mini vakációkat, akár egy hétvégi kiruccanást a gyerekek nélkül. Ilyenkor zavartalanul élvezhetitek egymás társaságát akár egész nap. És éjjel. Persze azért szánjatok időt a pihenésre is.

- Hozzatok össze otthoni romantikus randi estéket, amikor a gyerekeket korán lefektetitek. Egy gyertyafényes vacsora kettesben segít kizökkenteni a napi mókuskerékből és ráhangolódni az együttlétre.

- Használjátok ki azokat az időszakokat, amikor a gyerekek még biztosan alszanak. Reggel mielőtt felébrednének, még simán összegyűrhetitek a lepedőt.