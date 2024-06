Szexológus elárulja: erre figyelj az első randin!

5. Helyválasztás

Egy étteremben a párok rendszerint egymással szemben ülnek le, hogy könnyebb legyen beszélgetniük, és jobban lássák egymást. Komolyabb érdeklődésre, vonzódásra utal, ha a férfi eleve a nő mellé ül, vagy az este folyamán valamilyen ürüggyel átül mellé. Az így létrejött fizikai közelség növeli az intimitást.

6. Osztatlan figyelem

Kevés zavaróbb dolog van annál, amikor a beszélgetőpartner másra figyel. Ennél csak az rosszabb, ha egy randipartner a többi nőt nézegeti ahelyett, hogy teljes figyelmével a vele lévő választottja felé fordulna. A teljes odafordulás valódi, tartós érdeklődésre utal.

7. A tekintet iránya

Nyári ruhák, bikinik – nyáron mindenkiből több látszik, mint télen. Egy strandon az ismerkedés során az emberek biztosan nem erőteljes intellektuális kapcsolódást keresnek. Mégsem mindegy, hogy a férfi mit néz a nőn. Ha inkább a szemébe néz ahelyett, hogy az alakját mérné fel, az komolyabb érdeklődésre utal. A második randin érdemes kissé visszafogottabban öltözni, hogy kiderüljön, a bikini kivágása terelte lejjebb a tekintetet, vagy tényleg csak az érdekli a férfit, amit a kivágásban látott?

8. Flörtölő gesztusok

Vannak olyan egyetemes és egyértelmű flörtölő gesztusok, amelyek egyértelműen a szexualitásra utalnak, és nem feltétlenül a tartós kapcsolatra hívnak fel. Amikor egy nő hangsúlyozottan lassan, érzékien megnyalja az ajkát, amikor valamelyik fél a lábát a másikéhoz dörzsöli, az tekinthető felhívásnak keringőre.

9. Árulkodó menü

Egy éttermi randin az ételválasztás is árulkodó lehet. Ha az egyik fél ugyanazt rendeli, mint a másik, majd a rendelt ételből alig eszik, az máris komolyabb szándékra utaló jel. Ilyenkor komolyan érzi a tétet, akár zavarban is van a férfi, nagyokat nyel, és láthatóan tényleg nem az étel érdekli, hanem az, akivel elfogyasztja. Sőt, ha a nőt kapacitálja, hogy rendeljen desszertet is, az különösen jó jel, amiből arra is következtethetünk, hogy tetszik neki a nő alakja és több időt szeretne vele tölteni.