Kiderült, mihez kezdett Angelina Jolie és Brad Pitt a gyerekeik pénzével

Bár Angelina Jolie és Brad Pitt 2016-ban beadott válása - legalábbis ami a vagyonmegosztást illeti - a mai napig folyamatban van és ez kétségkívül a gyerekeket is megviseli, mégis hálásak lehetnek szüleiknek. Köztük apjuknak is, akitől ugyan elidegenedtek, de Pitt mindvégig fontosnak tartotta, hogy már a kezdetektől stabil anyagi helyzetet alapozzanak meg számukra.

Angelina Jolie és Brad Pitt mindig fontosnak tartották, hogy stabil anyagi helyzetet alapozzanak meg gyerekeiknek

Forrás: Northfoto

Angelina Jolie és Brad Pitt gyereke, Shiloh már most dúsgazdag

Bár Shiloh Jolie, aki állítólag Brad Pitt kedvenc gyermeke is elhagyta apja nevét, mégis csak a színésznek köszönheti, hogy létrehozta számára azt a bankszámlát, amivel most, hogy nagykorú lett, multimilliomossá vált. Ugyanez igaz a testvéreire, ugyanis Knox és Vivienne szintén hatalmas összeghez jutnak majd, attől függetlenül, hogy egy ideje nem is találkoznak az apjukkal - nyilatkozta egy bennfentes a Life & Style-nak.

A nagykorúvá vált Shiloh már most multimilliomos

Forrás: Doug Peters/EMPICS Entertainment

A pénz nem lesz probléma

"Brad és Angelina mindig egyetértett abban, hogy azokat a pénzeket, amelyekhez a gyerekeik által jutottak, félre kell tenni számukra és a vagyonkezelői alapjukba kell helyezni" – nyilatkozta a lapnak egy jólértesült. "Minden gyereküknek létrehoztak egy fiókot, a pénzt pedig olyan dolgokra használhatják, mint például a tanulás és az utazás, de saját otthonuk megvásárlására is költhetik. A pénz nem lesz probléma az egykori pár gyerekei számára" - szögezte le egy bennfentes.