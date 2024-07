Sztárok, akik a moziban partnerek, de a valóságban gyűlölik egymást

Forrás: LatinContent via Getty Images/Fast and Furious 5 - Premiere in Rio de Janeiro

Vin Diesel és Dwayne „The Rock” Johnson

A Halálos iramban több sztárja között is hatalmas volt a feszültség, amikor az Universal kitalálta, hogy spin-offot készít. Mindenki mindenkire kígyót-békát kiabált, Vin Diesel és Dwayne „The Rock” Johnson között is nagy volt a feszültség. Utóbbi szerint azért, mert ő szerepet kapott a franchise egyik spin-offjában, Diesel viszont nem. Johnson egy 2016-os Instagram-posztban így írt a viszályról: „Nincs még egy franchise, amitől ennyire felforrna a vérem. A női színésztársaim mindig elképesztőek, és imádom őket. A férfiakkal azonban más a helyzet. Néhányan emberként is megállják a helyüket, és igazi profiként viselkednek, míg mások nem”.

Diesel erre így reagált: „Producerként mindenkiért kiállok, beleértve Dwayne-t is. Nem is tudja, hányszor megvédtem, de nem is kell tudnia. Ő a családom tagja..Dwayne Johnsonnak csak egy Vin van az életében, csak egy nagy testvére van a filmvilágban, és az én vagyok."