Így nevelik gyerekeiket a delfinszülők - Teszteld, te az vagy-e!

Nem egyformák

A delfinszülők tisztában vannak azzal, hogy nincs két egyforma gyerek, ezért nem is lehet mindegyiktől ugyanazt elvárni. Alkalmazkodni kell a kicsik képességeihez, érdeklődési köréhez, fejlődési szakaszaihoz. Fontos, hogy legyenek szabályok, amiket be kell tartaniuk, de nem kell mindig ragaszkodni az elvárásunkhoz.

A delfinszülőknek fontos, hogy a gyerek bízzon bennük

A delfinszülők maximálisan arra törekednek, hogy a gyerekük megbízzon bennük, és megossza örömét és bánatát. Cserébe támogatást, segítséget kap, semmiképp sem szidalmat és büntetést. Persze megbeszélik vele, ha hibázott, mint ahogy azt is, hogy miben, hogyan tudja rendbe hozni, és a jövőben elkerülni, hogy újra megtörténjen.

Haladni kell a korral

Tisztában kell lenni azzal is, hogy ahogy a gyerek nő, az értelme is változik, és mindig ennek megfelelően kell a szülőnek is változtatni a nevelési stílusán. Nemcsak a gyerektől várják el az alkalmazkodást, hanem ők is folyamatosan hozzáigazítják a viselkedésüket az adott életszakaszhoz. De természetesen arra ügyelnek, hogy az alapvető értékrend ne változzék.

A közösség ereje A delfinszülők a szociális érzékenységre is nagy hangsúlyt fektetnek. Megtanítják gyereküknek, hogy fontos a család, a közösség, a barátok jelenléte, mert az összetartás, a támogatás sok mindenen átsegíti az embert. Vegye észre, ha valakinek szüksége van támaszra és lehessen rá számítani, mint ahogy ő is merjen segítséget kérni, ha sehogy nem boldogul egyedül.

