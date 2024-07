Mi lesz Kamilla királynő sorsa, ha meghal Károly király? – Ez vár majd rá!

A királyi udvarnak minden, a brit királyi családban keletkező eseményre van egy forgatókönyve. Így van ez akkor is, ha III. Károly király egyszer meghal. Kamilla királynő élete is gyökeresen megváltozik majd.

Mi lesz Kamilla királynő sorsa, ha meghal Károly király?

Ha úgy alakulna, hogy Károly király korábban távozik az élők sorából, mint Kamill királynő, akkor az a királynő életére és az udvarban betöltött szerepére is kihatással lenne. Onnantól kezdve a hivatalos megszólítása a király özvegye lesz, a királynő megszólítás többé már fogja megilletni.

Ezt a királyi címet először Adeleide királynő viselte, aki túlélte férjét, IV. Vilmos királyt. Vilmos király 1837-ben halt meg, és felesége még 12 évet élt. Mivel minden gyermekük csecsemőkorban elhunyt, a korona Vilmos unokahúgára, Viktória királynőre szállt.

Ha Kamilla özveggyé válna, valószínűleg szabadon dönthetne, hogyan folytatná életét. Lehet, hogy visszavonulna a Ray Mill Házba, szeretett vidéki otthonába, vagy folytatná jótékonysági munkáját az egészségügy, az írástudás, a művészetek és a nemi erőszak és szexuális bántalmazás túlélőinek támogatása terén.

Ha a király meghal, legidősebb fia, Vilmos herceg kerül majd a trónra. Onnantól kezdve pedig felesége, Katalin hercegné kapja meg Kamilla királynő egykori címét, azaz ő lesz majd Katalin királynő.

Bár Diana halála után Kamilla és Károly kapcsolata sem a nyilvánosság, sem pedig a királyi család szemében nem volt kívánatos, idővel mindenki elfogadta szerelmüket. A néhai II. Erzsébet még a házasságba is beleegyezett, a korona rajongói pedig szépen lassan elfogadták a frigyet. Éppen ezért Károly király halála után az özvegye továbbra is fontos szerepet tölthet be a királyi udvarban, hasonlóan Erzsébethez, a néhai II. Erzsébet édesanyjához, aki férje, György halála után is aktívan részt vett a királyi eseményeken és támogatást nyújtott lánya, II. Erzsébet királynő számára.

Kamilla helyes megnevezése királynő és nem királyné, ugyanis bár sokáig úgy volt a koronázás előtt, hogy a konzorciális királyné címet, azaz uralkodó királynői rangú hitvesét fogja viselni, mégis a Queen Camilla, azaz Kamilla királynő rangot kapta meg a koronázás után.

