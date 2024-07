György herceg 12. születésnapja után minden megváltozik

A trónörökös már csak egy évig élheti azt az életet, melyet eddig megszokott. György herceg mindennapjai a 12. születésnapja után megváltoznak. Más életet fog élni, mint fiatalabb testvérei, és az egyik fontos szabály már jövőre életbe lép.

A királyi család már hosszú évtizedek óta azt a szokást követi, hogy amint az öröklési sorban második személy betölti a 12. életévét, az aktuális örököstől külön kell utaznia, amikor az bármilyen királyi feladatot vállal. Ez tehát azt jelenti, hogy 2025. július 22. után György herceg kénytelen lesz külön utazni az édesapjától, Vilmos hercegtől és kisebb testvéreitől, Sarolta hercegnőtől és Lajos hercegtől.

Ez a kegyetlen hagyomány a kívülállóknak nagyon szigorúnak és kissé furcsának tűnhet, azonban valójában nagyon is praktikus oka van, ugyanis azért van érvényben még a mai napig is, hogy egy előre nem látható tragédia esetén biztosítsa az ország jövőjének stabilitását. Például, ha az öröklési sor egyik tagját szállító repülőgép lezuhanna, akkor sorban következő másik tag átveheti az elhunyt helyét. Bármennyire is morbidnak hangzik, de ez csak egy a sok furcsa forgatókönyv közül, amelyekre a királyi családnak fel kell készülnie.

A királyi család nem ok nélkül óvatos

A családot a múltban már érték hasonló tragédiák, Fülöp herceg húga, Cecilie hercegnő például 1937-ben halt meg egy légi balesetben. II. Erzsébet királynő nagybátyja, György herceg szintén repülőgép-szerencsétlenségben vesztette életét 1942-ben, ahogy unokatestvére, Vilmos gloucesteri herceg 1972-ben. Innen nézve pedig már érthető, hogy a királyi család miért maximálisan óvatos óvatos, ha arról van szó, hogy a rangidős tagok ugyanazon a repülőgépen tartózkodnak.