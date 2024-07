Iszak Eszti fotót tett közzé kislányáról: Mirabella már otthon pihen

Iszak Eszti kislánya, Mirabella a napokban született meg, a büszke anyuka pedig máris posztolt róla egy képet a közösségi oldalára. Gyurta Dani és a műsorvezető határtalanul boldogok.

Iszak Eszti és Gyurta Dani büszke szülők

Forrás: Iszak Eszti/Instagram

Iszak Eszti kislányáról tett közzé fotót

Iszak Eszti július elején búcsúzott el a Mokka nézőitől, akkor már a terhessége végén járt, ezért köszönt el. "A harmadik trimeszter vége egy picit más, mint amire számítottam. Mondták nekem, hogy fáradékonyabb leszek, meg nehezebb lesz, de gondoltam, hogy én az első trimsztert is féllábon kibírtam, hajnali kelésekkel, mindennel együtt, de azért a harmadik trimeszter tényleg húzósabb, nem vicceltek" - mondta akkor Eszti, azóta pedig már világra is jött Gyura Dani olimpikonnal közös első gyereke, Mirabella.

A büszke anyuka már fotót is osztott meg gyerekükről az Instagram-sztorijában. A kislánynak csak a lábacskái láthatók a képen, kommentárt sem fűzött hozzá Eszti, de nem is szükséges.

A terhességének hírét egyébként februárban osztotta meg a nyilvánossággal Eszti, aki Danival 2020 óta alkot egy párt, és már 3 hónappal a megismerkedésük után vállalták is a kapcsolatukat. Egy évre rá, 2021 júniusában pedig bejelentették, hogy eljegyezték egymást, az örömhírt azonban sokáig titokban tartották. "Igent mondtam annak a férfinak, aki a legnagyobb támaszom, a legjobb barátom és akivel a jövőben egy családként szeretnék osztozni az élet minden örömében és feladatában. Ui.: Így most már tudjátok, hogy miért jártam 8-10 gyűrűvel az ujjaimon minden tévé felvételre egy ideje" - vallotta be végül Eszti. Az esküvőt is teljes titokban szervezték, ahol több sztár is tiszteletét tette, köztük Hosszú Katinka. A nászút azonban elmaradt. "Nászutat, megmondom őszintén, még nem terveztünk. Annyira sok a munka ilyenkor nyáron mind a kettőnknek.(...) A Mokka-kitelepülés, a többi munkám, a Miss Balaton, forgatások, ilyen-olyan munka. Daninak a sportdiplomáciában szintén sok az elfoglaltsága. Úgyhogy egyelőre nem lőttük be sem a dátumot, sem a helyet. De mindenképpen megyünk majd valahova" - mondta akkor Eszti, akinek várandósként sok fejfájást okozott az, hogy mit vegyen fel. Végül úgy döntött, hogy segít a többi kismamának is: megosztott néhány inspirációt a saját szettjeiből.