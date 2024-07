Rúzsa Magdi hármas ikrei így élvezik a strandot: a családi nyaralásról posztolt - FOTÓ

Rúzsa Magdi a családi nyaralásról osztott meg képet Instagram-oldalán. Az énekesnő megmutatta, hogyan élvezik a gyerekeikkel együtt a strandolást.

Rúzsa Magdi a családi nyaralásról posztolt

Rúzsa Magdi megmutatta, hogyan strandolnak a gyerekei

Rúzsa Magdi megmutatta, hogyan kapcsolódik ki a család. Az énekesnő a nyaralásukról osztott meg fotókat Instagram-oldalán, azt is megmutatta, hogy a gyerekei mennyire élvezik a strandolást. "Itt mindenki jól van" - csupán ennyit írt az egyik általa feltöltött felvételhez, de nincs is szükség szavakra, hiszen az énekesnő széles mosolya elárulja, mindannyian élvezik a pihenést, amihez a kommentelők minden jót kívántak a családnak.

Az énekesnő már tavaly is tett közzé fotót a családi utazásról, az volt az első nyaralásuk immár ötfős családként. Akkor azt mutatta meg, hogyan indultak a nagy útra Rómába a hármas ikrekkel, Kevével, Lujzával és Zalánnal. Rúzsa Magdi arra nagyon ügyel, hogy a magánéletét ne teregesse ki, azonban egy-egy meghatározó pillanatot azért megmutat a követőinek a családi életükből. Ezért is örültek annyira a rajongók, amikor végre a ritkán látott férjéről is közzétett egy fotót. Az énekesnő és Vilmos - akivel 2017-ben házasodtak össze - akkor éppen Tenerifén pihenték ki az év fáradalmait, erről láthattak a rajongók egyetlen képet Rúzsa Magdi Instagram-oldalán.

Rúzsa Magdi visszatér abba a műsorba, ami elindította karrierjét

A TV2 ismét elindítja a Megasztár című műsorát, amelyben annak idején feltűnt a többek között Rúzsa Magdi is. Itt ismerte és szerette meg az énekesnőt a közönség, most pedig zsűritagként láthatjuk majd őt Marics Peti, Caramel, Papp Szabi és Marsalkó Dávid mellett. "2024-ben a Megasztár legendája újraéled, mi pedig arra törekedtünk, hogy a lehető legrátermettebb, legméltóbb zsűrit ültessük egy asztalhoz. Úgy vélem, erre az ötfős csapatra igazán büszkék lehetünk. Nagy várakozással tekintünk a Megasztárra, amiben a zsűrinek kulcsszerepe van" - mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója. Rúzsa Magdi elmondta, sok mindent tud már, amit akkor, amikor ő állt a zsűri előtt, még nem tudott, de úgy gondolja, éppen ezért fogja tudni átérezni a jelentkezők helyzetét.