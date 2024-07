Kim Kardashian fia ritka bőrbetegségben szenved

Mi az a vitiligo?

A vitiligo egy olyan gyógyíthatatlan betegség, amelynek során a bőr elveszíti a melanintartalmát, s emiatt kifehéredik. Ennek oka, hogy a melanint termelő sejtek – amelyek egyaránt felelnek a haj, a szem és a bőr színéért is – elhalnak vagy egyszerűen képtelenek lesznek festékanyagot előállítani. Leginkább a fénynek kitett területek érintettek, így gyakran fordul elő az arcon, a karokon és a lábakon, de voltaképpen bárhol megjelenhetnek a foltok, sőt akár a haj, a szemöldök, a szempillák, férfiaknál pedig az arcszőrzet is világosabbá válhat. Az, hogy vajon mitől csökken vagy szűnik meg a melanintermelés, kész rejtély, hiszen a pontos okot az orvosok sem ismerik. A kiváltó tényezők között legtöbbször autoimmun betegséget sejtenek a szakemberek, amelynek következtében a test maga pusztítja el a melanocitákat, de szintén nagy jelentőséget tulajdonítanak a genetikának, hiszen családi halmozódás is megfigyelhető a fehérfolt-betegség előfordulásával kapcsolatban, ahogyan a stressz, a különféle traumák, de akár a napégés is szerepet játszhat a kialakulásában.