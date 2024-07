„Voltak időszakok, amikor a király és a walesi herceg között fagyos volt a viszony" - mondta Robert Jobson királyi szakértő az új, Katalin hercegnéről szóló könyvének népszerűsítése során.



Jobson szerint a háromgyermekes anyuka a család a lelke, a villámhárító Vilmos és Károly között. A király és Katalin között az évek során különleges kapcsolat alakult ki. Károly hálás azért, mert a hercegné gyakran bevethető, mint a monarchia titkos fegyvere.

Katalin hercegné és Károly herceg egymás meleltt áltt a Buckhingham-palota erkélyén

Forrás: AFP

„Katalin egyszerűen brilliáns, szerintem a király imádja őt" - tette hozzá Jobson. „Felcsillan a szeme, amikor meglátja."

A szerző megjegyezte, hogy őfelsége úgy tekint Katalinra, mint a lányára, aki sosem adatott meg neki.

„A férje és apósa közötti kényes viták a hercegnét az évek során sokszor kellemetlen helyzetbe hozták" - írta Jobson az életrajzában. „De megtanulta, mibe szólhat bele, mikor kell óvatosnak lennie, és hogy az idő gyógyít."

A barna hajú szépség döntőbíró és közvetítő apa és fia között. „Mindkét férfi megfogadja a tanácsait, és bíznak benne" - folytatta.

A leendő királynő az évek során megmutatta elkötelezettségét a korona és a rokonság iránt, és Károly azzal jutalmazta, hogy a titkos tanács tagjává nevezte ki.

„Ez azt jelenti, hogy leendő királynőként részt vehet annak a testületnek a munkájában, amely az uralkodó halála után összeül, hogy kihirdesse az utód trónra lépését" - írta Jobson. „Ott lehet majd a Szent Jakab-palota termében, amikor Vilmos királlyá koronázzák."

Katalin hercegné a király támasza

Károly király és Katalin hercegné jó kapcsolata már a Trooping the Colour parádén is megmutatkozott — ez volt Kate első nyilvános szereplése hat hónappal a rákdiagnózisa óta.

A protokoll szerint a palota erkélyén ebben a sorrendben álltak volna: Katalin, Vilmos, a király és Kamilla. A Trooping the Colouron azonban Katalin és Károly egymás mellett álltak (ahogy képükön is feljebb). Szakértők szerint ezt most előre eltervezték, hogy egyértelmű legyen, támogatják egymást a betegségük ellen való harcban is. Valószínűleg a király kérte meg a hercegnét, hogy ott legyen mellette.