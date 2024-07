Kihúzta a gyufát Vilmos herceg az apjánál: ezen húzta fel magát Károly

Vilmos herceg és apja között komoly vita alakult ki. Károly királynak nem tetszik, hogy fia a sajá maga általá vezetett helikopterrel utaztatja a családját. Ez egyébként a néhai királynőnek, II Erzsébetnek is szemet szúrt.

Vilmos herceg helikopeterezésével kihúzta a gyufát: különösen azt nem nézik jó szemmel, hogy György herceggel együtt repül

Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP

Vilmos herceg helikopterrel utaztatja családját, ami nem tetszik Károlynak

III. Károly király és Vilmos herceg között most komoly feszültség húzódik, méghozza a helikopeterezés miatt. A királynak nem tetszik, hogy a herceg az egész családját így szállítja nyaralni, de legfőként az nem, hogy ő vezet. Erről Robert Jobson királyi szakértő beszélt, aki hamarosan egy könyvet ad ki Katalin hercegnéről.

Nem ez az első eset, hogy Vilmost kérdőre vonják felelőtlen utazási szokása miatt.

Már a néhai II. Erzsébet királynő is felhívta a figyelmét arra, hogy sokkal komolyabban kellene vennie a kockázatokat. Nem is a pénz miatt aggódnak, hanem azért, hogy egy fedélzeten utazik két leendő király is, ráadásul az egyikük vezet. Vilmos herceg ugyanis rendszerint a családját utaztatja helikopterrel. „Erzsébet királynő figyelmeztette Vilmost, különösen arra, hogy örökösével, György herceggel együtt repül” - mondta a szerző.



A néhai királynő szükségtelen kockázatnak tartotta Vilmos helikopterezését. A királynő négyszemközt adott hangot az aggodalmának, miután a herceg a norfolki Sandringham birtokon lévő Anmer Hallba repítette családját egy hosszabb nyaralásra - írja Jobson. A szerző szerint a legutóbbi kérés azután érkezett Vilmos felé, hogy a 75 éves Károlynál rákot diagnosztizáltak.

Amikor visszautasította, a király ragaszkodott hozzá, hogy írjon alá egy hivatalos elismerést a kockázatokról, és vállalja a teljes felelősséget a tetteiért

- írja Jobson. „Nem repülhetsz együtt az egész családoddal” - állítólag ezt pedig a királynő mondta Vilmosnak, aki nem hallgatott nagyanyjára. „És ő megtette. Szembeszállt vele. Aztán a király is pontosan ugyanezt mondta - és Vilmos vele is dacol.”

Vilmos herceg telefonon dobta Katalin hercegnét

Ma már erős egységet alkot Katalin hercegné és Vilmos herceg, de szerelmük kezdetén nem volt ilyen kiegyensúlyozott a viszonyuk. Vilmos herceg elbizonytalanodott, és nem éppen elegáns módon közölte ezt Katalinnal: telefonon dobta a hercegnét.