Shannen Doherty egy nappal a halála előtt véglegesítette a válását

Shannen Dohertynek sikerült véglegesítenie válását volt férjével, Kurt Iswarienkóval, néhány órával azelőtt, hogy július 13-án örökre lehunyta volna a szemét. A People által megszerzett bírósági dokumentumokból kiderül, hogy a Beverly Hills 90210 és a Bűbájos boszorkák sztárja beleegyezett abba, hogy lemond a tartásdíjról. A megegyezés mindössze egy nappal a színésznő halála előtt történt, és magába foglalja a házasság "alapértelmezett vagy nem vitatott felbontását" is.

Shannen Doherty és Kurt Iswarienko

Forrás: WireImage/American Cancer Society's Giants of Science Los Angeles Gala

Kurt Iswarienko, a hírességek fotósa szombaton írta alá a dokumentumokat, ugyanazon a napon, amikor Shannen Doherty meghalt.

„A felek írásbeli megállapodást kötöttek a vagyonukról és a házassági vagy élettársi jogaikról, beleértve a tartásdíjat is, amelynek eredeti példányát a bíróságnak benyújtják vagy már be is nyújtották" - áll a dokumentumokban.

Doherty és Iswarienko 2011-ben házasodtak össze egy malibui szertartáson. Doherty 2023 áprilisában adta be a válókeresetet. Decemberben elárulta, hogy a férfi két éven át csalta őt — a színésznő elmondása szerint ezt közvetlenül azelőtt tudta meg, hogy megműtötték agydaganattal.

„Nem tudtam volna úgy bemenni a műtétre, hogy ő is ott van. Teljesen elárulva éreztem magam" — mondta a Let's Be Clear című podcastben.

Tavaly Doherty a People magazinnak hosszabban mesélt a rákos betegségéről és az útról, amit a diagnózis óta bejárt. Először 2015-ben találtak daganatot a mellében. Úgy tűnt, hogy a gyógyulás útjára lépett, de 2019-ben a rák visszatért. Később az is kiderült, hogy áttétes és a negyedik stádiumban van.

„Amikor megkérdezed magadtól, hogy 'Miért pont én? Miért kaptam rákot?', majd azt, hogy'Miért jött vissza a rákom? Miért vagyok 4. stádiumban?', az arra késztet, hogy megkeressük az élet mélyebb értelmét. Még nem végeztem az élettel, a szeretettel, nem végeztem az alkotással, nem adtam fel, hogy jobbá tegyem a dolgokat. Egyszerűen nem végeztem!" — mondta.

Shannen Doherty a halál kapujában is vágyott a szerelemre

Az 53 éves színésznő súlyos betegsége ellenére és annak tudatában, hogy már nincs túl sok ideje hátra, szerette volna megtalálni a szerelmet.