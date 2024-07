Tom Cruise saját maga döntött úgy, hogy nem akar tudni a lányáról

Tom Cruise állítólag 2013 óta nem látta most 18 éves lányát. Akkor szakadt meg a kapcsolat közöttük, amikor Suri körülbelül 7 éves volt. Azóta is foglalkoztatja a világot, hogy mi lehetett annak az oka, hogy a színész teljesen elhidegült a kislánytól, és annak édesanyjával, Katie Holmesszal is megszakított minden kapcsolatot.

Tom Cruise maga döntött úgy, hogy elengedi Surit

Forrás: AFP

„Tény, hogy Tom azért nem látta Surit ennyi éven át, mert ő úgy döntött, hogy nem akarja látni. Ennyi" - árulta el egy forrás nemrég. Cruise érdekes módon nagyon jó kapcsolatot ápol két, Nicole Kidmannel örökbefogadott gyermekével, a 31 éves Isabellával és a 29 éves Connorral, akiken volt feleségével, Nicole Kidmannel osztozik.

„Minden olyan válásnál, ahol gyerekekről van szó, az apának joga van látni a családot, de Tomot 2012-ben a válás évében fotózták le utoljára a legkisebb lányával. Még a bebörtönzött apák is találkozhatnak a gyerekeikkel. Tom azért nem látta Surit felnőni, mert saját maga úgy döntött, hogy nem akarja. Teljesen az ő elhatározása volt" - tette hozzá az informátor.

Egymásra találhat még Suri és Tom Criuse?

Békülésre nagyon kevés az esély, Suri sem akar semmit az édesapjától, köszöni szépen, jól megvan nélküle. Júniusban a tinédzser eltörölte még azt a kevéske maradék köteléket is, ami Tomhoz fűzte: elhagyta a Cruise vezetéknevet. Már mindenhol Suri Noelle-ként mutatkozik be — a Noelle az édesanyja középső neve, Katie előtt tiszteleg ezzel.

„Azzal, hogy az anyja középső nevét használja, az iránta érzett szeretetet és tiszteletet fejezi ki" - magyarázta egy másik forrás, megjegyezve, hogy Suri saját életre vágyik, alig várja, hogy ősszel elkezdhesse az egyetemet. A bennfentes szerint a lány abban is bízott, hogy a névváltoztatás majd segít neki elkerülni a paparazzókat.

Az egyelőre nem világos, hogy a tini jogilag is megváltoztatta a nevét Cruise-ról Noelle-re, vagy csak művésznévként használja. A lány gyönyörűen énekel, és azt mondják, tehetségesebb színész, mint az apja és anyja együttvéve. Az iskolai színdarabokban is rendszeresen fellépett.