Katie Holmes eloszlatja a pletykákat: smink nélküli fotón mutatta meg az arcát

A hónap elején Katie Holmes lánya, Suri - aki most már édesanyja középső nevét használja vezetéknévként - elballagott a LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts-ból. Suri - aki 2006. április 18-án született Los Angelesben - elvált szülők gyereke.

Édesapja Tom Cruise köztudottan nem ápol semmilyen kapcsolatot immár nagykorú gyerekével, Suri ezért is dobta el apja vezetéknevét.

Hogy kapcsolatuk megromlásában mi játszott központi szerepet, nem tudni, de sokan úgy gondolják, hogy a színész a szcientológiát választotta a lánya helyett. Egy bennfentes szerint azonban Suri jobban járt így, hogy az apja nélkül nőtt fel. "Ahogy teltek az évek, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Tom teljesen kiiktatta Surit az életéből" - mondta egy bennfentes.