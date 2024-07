Vilmos herceg rosszul volt attól hogy Meghan Markle Diana ékszereit viselheti

Ahogy az esküvő közeledett, úgy fokozódott az ellentét a két testvér között.

"Mire megerősítették, hogy Vilmos lesz a tanú, a viszonyuk elmérgesedett. Elmondták, hogy aggódott Harry és Meghan kapcsolata miatt, és biztosítékot kért a királynőtől, hogy Harry menyasszonya nem fogja viselni Diana hercegné ékszereit,

annak ellenére, hogy a saját felesége viselhette azokat" - írta a könyv szerzője, Robert Jobson. A nyilvánosság előtt a királyi család csupa mosoly volt, de a háttérben komoly indulatok feszültek. És bár az esküvői szertartáson végül Meghan nem viselte Diana hercegné ékszereit, az esti fogadáson igen, és később még több alkalommal.

Azóta pedig, mint tudjuk, a kapcsolatuk soha nem látott mélypontra jutott.

A hírek szerint Harry és Vilmos két éve egyáltalán nem beszéltek egymással, és ennek az is az oka, hogy Harry és Meghan a királyi családból való kilépésük után elkezdték kiteregetni a családi szennyest. Beszéltek arról, hogy valaki aggódott születendő gyerekük bőrszíne miatt, valamint arról is, hogy Harry többbször kért segítséget a családjától, de egy idő után a saját apja sem vette fel neki a telefont. A botrányos Oprah-interjú után dokumentumfilm készült róluk, melyben tovább ütötték a vasat, és Harry herceg később egy memoárt is kiadott, ebben még több titokról rántotta le a leplet. Szerinte a kapcsolatuk megromlásának oka lehet az is, hogy ő hadjáratot indított az angol bulvársajtó ellen, míg a királyi család az ilyen helyzeteket teljesen másként kezeli. Más források szerint azonban ez az aljas sértése az, ami miatt Vilmos nem bocsát meg neki.