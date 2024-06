Ben Affleck korábban nyíltan beszélt az alkoholizmussal való küzdelméről, és azt is tudni lehet róla, hogy évek során többször is volt rehabilitáción. A barátai aggódnak: úgy vélik, vagy a visszaesés határán van, vagy már újra iszik is.

Ben Affleck az italhoz menekült válása miatt, állítják a barátai

Forrás: Northfoto

Ben Affleck visszaeshetett

Egyikük azt állítja, Ben folyamatosan rosszkedvű, teljesen kiborult attól, hogy a házassága tönkrement. "Úgy hallom újra iszik, újra küzd a démonaival, nagyon zaklatott" - mondta el az egyik ismerőse. "Láttam, hogy üveges a tekintete, és ez komoly aggodalommal tölt el mindenkit, aki törődik vele" - nyilatkozta egy másik Bent jól ismerő forrás.