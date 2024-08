Beadta a válókeresetet és bejelentette terhességét Cardi B: barátai támogatják a döntését

A 31 éves rapper csütörtökön, augusztus 1-jén hozta nyilvánosságra, hogy harmadik babáját várja, egy nappal azután, hogy beadta a válókeresetet. Offset és Cardi B hat éve házasok, egy 6 éves kislány és egy 2 és fél éves kisfiú szülei, illetve a rapper éppen a harmadik babát várja. A se veled, se nélküled kapcsolat már a kezdettől zűrös volt, Cardi már 2020 szeptemberében is el akart válni, és be is adta a válókeresetet, hogy aztán közel két hónappal később visszavonja azt, és bejelentse, hogy újra együtt vannak Offsettel.

Cardi B egy nappal azután jelentette be válását, hogy bejelentette, hogy harmadik gyerekét várja

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Cardi B jogi képviselője nyilatkozott

Az ügyvéd elmondta, hogy a válókereset nem a megcsalásról szóló pletykákon alapul, már régóta tartó problémákon, és a sztár egyik barátja is azt nyilatkozta a People-nek, hogy már jó ideje beszélnek a válásról, és a válókeresetet is megbeszélték.

„Nem úgy volt, hogy egy nap felébredt, történt valami incidens, és úgy döntött, hogy ennyi volt. Cardi nagyon nyugodtan állt a váláshoz, és a gyerekeire koncentrál. Izgatottan várja az új babát, és új dalokat vesz fel, szóval nála minden elég jól alakul” — mondta el a forrás.

A forrás megjegyzi, hogy bár Cardinak és Offsetnek már legalább egy éve voltak problémái, együtt döntöttek a válás mellett, Cardi a barátai pedig csak azt szeretnék, hogy a rapper boldog legyen.

„Láttuk őket szakítani, újra összejönni, szakítani, újra összejönni, most ár csak azt szeretnénk, hogy tartsa magát a döntéséhez, és élvezze a ki...tt életét” mondják a barátok, akik azt üzenik: „Annyira sikeres vagy. Olyan messzire jutottál a karrieredben, csak élvezd az életed.”

Szintén a forrástól lehet tudni, hogy a 2018-as, Grammy-díjas debütáló albuma, az Invasion of Privacy várva várt folytatása még valamikor idén érkezik, Cardi B minden este stúdióban van, és teljes erőbedobással dolgozik legújabb albumának számain.