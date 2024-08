Weisz Fanni megmutatta babáját - Cuki fotó

Weisz Fanni június közepén a közösségi oldalain jelentette be, eljegyezték és babát vár, majd azt is elárulta, kisfiú érkezik a családba.

Weisz Fanni boldog kismama

Forrás: Weisz Fanni/Instagram

Weisz Fanni élvezi a babavárás minden pillanatát

A várandóssága 20 hetében lévő Fanni tegnap újra posztolt az Instagramon és megosztotta a világgal, hogy megmozdult a kisbabája: hozzátette, hogy ez mennyire jó érzés. Ahogy a korábbi posztjaihoz, a legújabbhoz is csak úgy záporoznak a kommentek, többen írták Fanninak, hogy ők is a 20. hét környékén kezdték el intenzíven érezni, ahogy mozog a gyermekük. "És ez még csak a kezdet" - írta egyikük.

A követői vele örülnek

Fanni korábban, miután bejelentette a nagy hírt, a közösségi oldalán köszönte meg követői jókívánságait. "Szeretném megköszönni a sok gratulációt, sok kedves üzenetet. Még mindig nem hiszem el, hogy várandós lettem! Olyan félelmetes, persze nagy öröm is. Természetesen hatalmas nagy boldogság van, de néha hirtelen rám tör az érzés, hogy bizony ez milyen hatalmas felelőség, mennyire kell majd vigyáznom a kis angyalkámra. Vajon jó anya leszek majd? Mindent jól tudok csinálni? Mi lesz tovább? Tudom, még odébb van :) bár már nem is annyira, de olyan kíváncsian várom, milyen lesz, ha már hárman leszünk? Persze lesz segítségünk, nagyszülők, dédszülők, akik már most is rengeteg tanáccsal látnak el, nagyon izgalmas, ami most történik velünk!" - írta a modell, aki nemrégiben videót is tett fel a babaváró bulija legédesebb pillanatairól.