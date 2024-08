Lapinformációk szerint Katalin hercegné szeretne szurkolni a 2024-es párizsi olimpián. Hogy ott lesz-e biztosan, még nem tudni, a Kensington-palota nem nyilatkozott az ügyben, csupán annyit tudni, hogy Vilmos herceg, és valószínű a 11 éves György és a 9 éves Sarolta a jövő héten indulnak a francia fővárosba.

Katalin hercegné és Vilmos herceg a 2012 olimpián

Bár Katalin hivatalosan nem tért vissza a közfeladataihoz a folyamatban lévő rákkezelése közepette, a közelmúltban kétszer is megjelent a nyilvánosság előtt, előbb a király hivatalos születésnapján és a katonai segegszemlén, a Trooping the Colouron, majd a wimbledoni férfi egyes döntőjében. Az Express információi szerint most pedig alig várja, hogy ellátogasson Párizsba.

Katalin imádja a sportot és gyerekeit is erre neveli

A walesi hercegnéről köztudott, lelkes sportrajongó, ha csak teheti, szurkol a brit versenyzőknek, a 2012-es londoni olimpiai játékokon számos fotó készült róla, ahogy Vilmossal együtt vesz részt az eseményen. Azt is tudni lehet, hogy Katalin nem csak nézni szereti a sportot, hanem ő maga is teniszezett, rengeteget kirándult és még a sziklamászást is kipróbálta. Erre neveli a gyerekeit is: ha esik, ha fúj, Györgynek, Saroltának és Lajosnak ki kell mennie a szabad levegőre és mozogniuk kell. Katalin maga is így nőtt fel és ezt a példát követi ő is a gyereknevelésben. "Szerintem a kinttartózkodás nagyon jó a testi és szellemi jólét és a mentális egészség megalapozására" - nyilatkozta korábban, valamit arról is beszélt, hogy reméli, a sajátjához hasonló szép gyerekkort biztosít ezzel Györgynek, Saroltának és Lajosnak.