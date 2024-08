"Ben Affleck egy hatalmas s*ggfej" - JLo barátai soha nem szerették a színészt

Jennifer Lopez menedzsere, Benny Medina soha nem kedvelte Ben Afflecket. Bennfentesek szerint azonban nem csak ő van így ezzel, Jennifer barátai közül szinte senki nem rajong a színészért és már a kapcsolatuk újrakezdésekor borítékolták, mi lesz a románc vége.

Jennifer Lopez és Ben Affleck eskövőjét nem nézte jó szemmel Benny Medina

Forrás: Northfoto

Ben Affleck sosem volt szimpatikus Medinának

Benny úgy véli, hogy 2003-ban Jennifer már nem őt alkalmazta menedzsernek, abban Ben keze is benne volt, holott ő indította el az énekesnő karrierjét és neki köszönheti, hogy szupersztár lett belőle. Később, mikor 2004-ben Jennifer és Ben felbontották az eljegyzésüket, a színésznő Medinánál keresett vigaszt és azóta jó barátokká váltak, sőt, ő lett JLo legfőbb bizalmasa. Jóértesültek szerint amikor JLo és Ben újra összejöttek, Medina - bár nehezére esett - nem véleményezte a kapcsolatot, úgy gondolta, felesleges, nem tudná lebeszélni Jennifert régi-új szerelméről.

Lopez egy fontos barátságát is megszakította

De nem csak Medina, hanem Lopez régi barátnője, akit még Marc Anthonyn keresztül ismert meg, Leah Remini sem nézte jó szemmel a pár újra egymásra találását. Ő azonban ezt szóvá is tette és emlékeztette Jennifert, hogy korábban is rossz vége lett a kapcsolatuknak. "Önző ember és képtelen az elköteleződésre" - jellemezte Aflecket Remini, akit véleménye miatt Jen nem is hívott meg az esküvőjére. Egy másik ismerősük pedig egyenesen azt mondta: "Ben egy hatalmas seggfej". A PageSix úgy tudja, JLo anyja az egyedüli ember a színésznő köreiből, aki kedveli Bent.

Még nem adták be a papírokat, de válnak

Úgy tudni, a pár tagjai már aláírták a papírokat, csak még nem adták be a bíróságra a keresetet. Egyes források szerint Ben Affleck tartja vissza ezeket, de csak azért, hogy megvédje Jennifert. Egy bennfentes szerint JLo nagyon dühös, úgy érzi, a színész megalázta őt: miután telekürtölte a világot azzal, hogy Jennifer élete szerelme, két évvel ezelőtt hatalmas felhajtás közepette összeházasodtak, most meg már minden a válásról szól, és arról, hogy elmúlt a szerelem, csak fellángolás volt, sőt Ben nemrégiben egyenesen rémálomnak nevezte a házasságát és azt is hozzátette, csak átmeneti elmezavarból vette el Lopezt.