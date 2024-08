Madonna édes múltbéli képpel ünnepli 66. születésnapját

A világhírű énekesnő különleges módon kezdte meg az ünneplést 66. születésnapja előtt. Madonna egy emlékezetes régi románcáról kapott egy régi fotót, amelyen Jean-Michel Basquiat művésszel ölelik egymást.

Madonna ja övő héten ünnepli 66. születésnapját, de már most megkezdte a jeles nap ünneplését

Madonna egyedi születésnapi ajándéka

Mindenki kedvenc Material Girlje édes ajándékot kapott menedzserétől a jövő heti 66. születésnapja előtt, amely egy visszaemlékezés az énekesnő Jean-Michel Basquiat művésszel való románcára. Madonna és Jean-Michel 1982 és 1983 között rövid ideig randevúztak, és még együtt is éltek, mielőtt állítólag a művész kábítószer-függősége miatt elváltak. Jean-Michel 1988-ban heroin-túladagolás miatt elhunyt. Ma a 20. század egyik legnagyobb művészeként tartják számon, annak ellenére, hogy csak 27 évet élt. Madonna az Instagram oldalán közzétett fotón és az alá írt szövegben külön megköszönte ezt az édes szuvenírt, amely kedves emlékeket elevenített fel benne. A születésnapi ajándék egy bekeretezett fotó, amelyen az énekesnő látható Jean-Michel graffitiművész és Easy Gee barátja mellett. A kép még 1983-ban készült, a világsztár igazán vad korszakában. "El sem tudom képzelni, hogy jobban kezdjem a születésnapi hónapomat!" – írta a kép alá.

A posztban írt arról is, hogy ez egy olyan időszak volt, amikor a művészet, a zene és a kultúra egymás mellett, kéz a kézben létezett. Amikor a művészek támogatták egymást. Az ikonikus fotó csak néhány hónappal azelőtt készült, hogy a popsztár debütáló albuma nagy siker lett volna, ami olyan világslágereket tartalmazott, mint a Holiday és a Lucky Star. Bár a ma már hat gyermekes anyuka zűrös és vad szerelmi élete mindig is az érdeklődés középpontjában volt, korábban nem sokat beszélt Jean-Michel Basquiattal való románcuk részleteiről. Ám arról nyilatkozott, hogy Jean-Michel milyen csodálatos és igazán tehetséges ember volt és hogy mennyire szerette őt. Visszaemlékezett, hogy volt, hogy felébredt az éjszaka közepén és a művész nem feküldt mellette az ágyba, hanem hajnali négykor a fesőállványa előtt állt és teljes transzban festett. A drogproblémák miatt Madonna szakított vele, és a szakítás után a festményeket is visszaadta, amiket a művésztől kapott, amiket a művész feketére festett szomorúságában.