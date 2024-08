Kisemmizték (volna) a szülei Macaulay Culkint: drasztikus lépéseket tett

Szegény volt a családja

Amíg Macaulay - akiről itt írtunk bővebben - nem futott be Kevinként, a családja nagyon szegény sorban élt, hat testvére ő és a szülei egy picike lakásban éltek New Yorkban. Patricia telefonközpontos, Kit pedig egy plébániatemplom munkatársa volt: a napi megélhetésért is meg kellett küzdeniük. Fiuk sikere az egész családnak fellélegzés volt, ám az apa nem foglalkozott azzal, hogy Macaulay hogyan érez az állandó szerepeltetése kapcsán és egyáltalán van-e kedve kamarák elé állni. A színész később többször is beszélt arról, hogy Kit megnyomorította az életét. 18 éves korában, amikor már maga kezelte a pénzét abba is hagyta a színészetet és visszament a gimnáziumba és ugyanekkor meg is nősült, de a házassága nem tartott sokáig. Michael Jacksonhoz közismert és ellentmondásos barátság fűzte, ám arról később nyilatkozott, hogy az énekes őt soha nem molesztálta. Ő a keresztapja Jackson két gyerekének, Prince Michael Jacksonnak, és a szintén színészi-énekesi karrierbe kezdő Paris Jacksonnak is. 2004-ben letartóztatták kábítószerbirtoklásáért, óvadék ellenében távozhatott, majd felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, de komoly függőséggel is meg kellett küzdenie. Macaulay ma már kétgyerekes édesapa.