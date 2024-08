Sarah Ferguson újabb híreket osztott meg II. Erzsébet királynő corgijairól

Mindenki tudja, hogy Erzsébet királynő rajongott a corgikért. Uralkodása alatt több mint 30 corgija volt, mindegyikük különleges nevet kapott. A királynő 2022 szeptemberében bekövetkezett halála után két corgija, Sandy és Muick, Sarah Fergusonhoz, a korábban András herceghez feleségül ment York hercegnőjéhez került.

Sarah Ferguson szerint a néhai uralkodó kutyái nagyon jól érzik magukat nála

Ferguson Instagramon osztott meg egy aranyos képet a két kutyusról, akik szemmel láthatóan nagyon jól érzik magukat a Royal Lodge-ban.

A posztjában ezt írta: "Boldog Nemzetközi Kutyák Napját kívánok nektek és minden szőrös barátotoknak! Köszönöm nekik az önzetlen szeretetet, hűséget és örömöt, amit az életünkbe hoznak. Sandy és Muick különleges jutalmat kapnak ezen a különleges napon!"

A rajongók elárasztották dicsérő kommentekkel a hercegnő Instagram-posztját. Egy követő így kommentált: "Köszönöm, hogy gondját viseled a királynő kutyáinak, akik annyira fontosak voltak neki." Egy másik hozzászóló ezt írta: "Nagyon boldognak tűnnek veled!"

A kezdet nem volt egyszerű

Bár mostanra úgy tűnik, hogy Sandy és Muick tökéletesen beilleszkedtek, a hercegnő elárulta, hogy kezdetben nem volt könnyű a helyzet. Az első hónapokban a kutyáknak időre volt szükségük, hogy megszokják új otthonukat a Royal Lodge-ban. Egy évvel ezelőtt a This Morning műsorban Sarah elmondta, hogy éjszakára külön helyet biztosítottak a kutyáknak, hogy kényelmesen pihenhessenek. A beilleszkedési folyamatot Graeme Hall, a híres "Dogfather" is segített. Sarah hozzátette: "Most már tényleg jól érzik magukat, bár észrevettem, hogy Muicknak még szüksége van Graeme tanácsaira."

Bár most minden idillinek tűnik, még nem biztos, hogy Sandy és Muick a jövőben is a Royal Lodge-ban maradnak. A hírek szerint III. Károly király fontolgatja, hogy kilakoltassa Edward herceget a birtokról, ami a kutyák jövőjére is kihatással lehet.