Eugénia hercegnő örökké hálás édesanyjának: ezért nem takargatja a heget a hátán

Eugénia hercegnő gyerekkori képet osztott meg az Instagramját. A 34 éves Eugénia egykori fotóján zöld iskolai egyenruhában száll ki egy autóból édesanyjával, aki a kislány hátizsákját fogja. A kép és a hosszú poszt tisztelgés édesanya, Sarah Ferguson előtt.

Eugénia hercegnő nagyon hálás édesanyjának

Eugénia hercegnő gerincműtéten esett át

"Anyukám korán észrevette a gerincferdülésemet, és szerencsém volt, hogy 12 évesen megkaptam a szükséges segítséget" - írta a hercegnő. "Nagyon köszönöm neki ezt, és azt az elfogadást, ami miatt büszke lehetek a sebhelyemre" - tette hozzá Eugénia hercegnő, aki gyerekként gerincműtéten is átesett, és annak nyomát azóta sem takargatja. Még az esküvőjére is hátul mélyen kivágott ruhát választott, amelyben a hege is jól kivehető volt.

Eugénia arról is írt posztjában, hogy édesanyja mindent megtett azért, hogy senki ne érezze, hogy a gerincferdülés megbélyegzi és szégyellnie kellene. "Megmutatta az embereknek, hogy min mentem keresztül, és ez megszüntette a félelmeimet és a szorongásomat, hogy már ilyen fiatalon más vagyok, mint a többiek" - tette hozzá. "Örökké hálás vagyok neki, és azt kívánom, hogy mindenki legyen büszke a hegeire" - zárta posztját a hercegnő.

A bejegyzéshez özönlöttek a kommentek, többek között sorstársaktól is, akik pedig Eugéniának hálásak, hogy nyíltan felvállaja egykori betegségét és annak a mai napig látható nyomait. "Nos, ha egy hercegnőnek is gerincferdülése van, az nem is lehet olyan rossz! Ettől jobban éreztem magam, segített elfogadni" - írta egy követője.