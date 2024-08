Egy királyi családhoz közelálló forrás elárulta, Sarolta hercegnő bevásárlókörúto volt édesapja nagynénjével és annak lányával, 20 éves Lujzával. A walesi hercegi pár lánya nagyon közel került Zsófia hercegnéhez, aki már többször is elviszi őt különböző londoni butikokba - írja a The Sun. Sarolta és Zsófia hercegné kötődése már korábban is megmutatkozott különböző eseményeken, a duót többször is lefotózták, amint beszélgetnek és nevetgélnek. Kapcsolatuk nem csak a hivatalos megjelenésekre korlátozódik, a magánéletben is sok időt töltenek együtt.

Lujza és Zsófia hercegné nagyon szeretik a kis Sarolta hercegnőt

Forrás: AFP

„Zsófia és Vilmos kislánya között igazán szoros kapcsolat van, ami nagyon megható. Lujza is imádja Saroltát, de sajnos ők nem találkoznak annyit, mivel a fiatal lány többnyire Skóciában van” - mondta a forrás. Lujza St Andrews-i Egyetemre jár, ahogy egykor Katalin és Vilmos is.

A forrás hozzátette, hogy Sarolta édesanyja, Katalin hercegnő nagyon örül lánya és Zsófia kapcsolatának, a kislánynak nagy szüksége van a támogatásra édesanyja betegsége miatt.

Katalin hercegné és Sarolta Wimbledonban

Forrás: WireImage/Karwai Tang

Sarolta abban a szerencsés helyzetbe van, hogy Zsófiával és Lujzával töltheti a nyár végét Balmoralban. Mindkét család II. Erzsébet királynő kedvenc birtokára utazik, hogy egy kicsit pihenjenek. Károly király meghívta a hagyományos családi nyaralásra a walesi herceget és hercegnét a gyermekeikkel, az edinburghi herceget és hercegnét családjukkal, Anna hercegnőt, lányát, Zarát és férjét, Mike Tindallt a családjukkal, Peter Phillipset és lányait, Savannah-t és Islát, valamint András yorki herceget és lányait, Beatrice-t és Eugenie-t a gyermekeikkel.

Sarolta hercegnő a dadusát is imádja

Az Egyesült Királyság egyik legjobban képzett dadája, Maria Teresa Turrion Borrallo gondoskodik Katalin hercegné és Vilmos herceg gyerekeiről. Sarolta hercegnő kapcsolata dadusával bizalmas és szeretetteljes, de vannak szabályok, amelyek alól az ifjú hölgy sem bújhat ki.

Maria Teresa Turrion Borrallo 2014-ben csatlakozott a királyi családhoz. A dadus nemcsak Sarolta hercegnő neveléséért felel, hanem ő gondoskodik György és Lajos hercegről is. Borrallo a híres Norland College-ben végzett, amely a világ egyik legrangosabb gyereknevelési intézménye. Itt különleges képzést kapott, hogy minden helyzetben felkészülten tudjon reagálni, még esetleges veszélyek esetén is. Rendkívüli odafigyeléssel törődik a gyerekekkel, mégis szigorú, ha a helyzet megkívánja.