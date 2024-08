Shane Tusup kislánya: Nagy Viktória Zoé megmutatta a 3 hónapos Aurora Annt

Nagy Viktória Zoé, Shane Tusup párja a közösségi oldalán posztolt újabb fotót a kislányáról, Aurora Ann Tusupról. A baba hatalmasat nőtt, mióta utoljára láthattuk, de ugyanolyan gyönyörű. A friss képen hatalmas szemekkel mosolyog a világra.

Shane Tusup és nagy Viktória Zoé kislánya május 10-én született meg.

„A little bit late but still incredibly cute (Egy kicsit megkésve, de még mindig ugyanilyen cuki.)" - írta a fotóhoz a büszke édesanya, utalva arra, hogy a kép posztolásakor, augusztus 30-án a kisbaba már elmúlt 3 hónapos, lassan a negyediket tölti.

Shane Tusup és nagy Viktória Zoé szerelme

Elsőként a HOT! magazinnak nyilatkozott megismerkedésükről Shane Tusup és Nagy Viktória Zoé 2023. júniusában. Az edző arról mesélt, ez a mámor most más, mint minden eddigi élménye, és nagyon boldogok együtt: „Mondhatom, hogy életemben először érzem azt, hogy egyszerűen könnyű és természetes minden együtt: olyan, mintha egész életünkben ismertük volna egymást. Viki mellett tényleg önmagam lehetek, nem kell attól tartanom, hogy nevetségessé teszem magam."

„Az első randink és az első csók is a Citadellán történt, majd elvitt egy másodikra is. Életem legjobb randiélménye volt a levegőben! Megérkeztünk autóval egy kihalt mező közepére, ahol egyszer csak megjelent egy ember, és megkérdezte: „Ti jöttetek repülni?". Kiderült, hogy hőlégballonozni fogunk! Az akrobatikában is magasra ugrunk, ezért nem félek a levegőben, nagyon élveztem, utána pedig vacsorával folytattuk" – mesélte Viki.

