6 dolog, amit a gyerekek észlelnek anélkül, hogy a felnőttek tudomást szereznének róla

Gyakran hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy gyerekeink mennyire figyelnek minket és környezetünket és bizony észrevesznek olyan dolgokat, amelyekre a felnőttek nem is gondolnának. Ezek a finom megfigyelések pedig nemcsak az önértékelésüket, hanem a világképüket is formálják, így érdemes odafigyelni, hogyan viselkedünk, miket kommunikálunk a gyerekek környezetében. A gyerekek figyelme nem mindig nyilvánvaló, azonban az, ahogyan viselkedünk, beszélünk és reagálunk, hatalmas hatással van a fejlődésükre és érzéseikre és formálja a gyerekek világát és önértékelését.

A gyerekek még akkor is figyelnek, amikor látszólag úgy tűnik, hogy valami teljesen mással vannak elfoglalva.

Forrás: Shutterstock/New Africa

1. A gyerekek észreveszik, hogy hogyan érzel a partnered vagy más gondozók iránt

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan figyelik meg a gyerekek a felnőttek viselkedését és beszédét, és hogyan hat ez rájuk, valamint, hogy miért fontos, hogy tudatában legyünk ezeknek az észleléseknek.

Lehet, hogy úgy gondolod, hogy diszkrét vagy, amikor szemforgatást mutatsz a partnerednek vagy rossz pillantást vetsz az anyósodra. De a gyerekek észlelhetik ezeket a nonverbális jelzéseket – mondta Jazmine McCoy klinikai pszichológus, aki az Instagramon @TheMomPsychologist néven ismert.

Képesek észlelni a kritikát vagy a negatív megjegyzéseket az életükben lévő másik szülőről vagy gondozóról, még akkor is, ha ezt viccnek vagy szarkazmusnak próbálod álcázni.

„A gyerekek észreveszik ezeket a dinamikákat, ezért próbálj meg mindig pozitívan beszélni a másik szülőről és a körülöttük lévő gondozókról – még akkor is, ha ők egy másik szobában vannak” – mondta McCoy. „Valószínűleg még így is hallhatnak téged.” Ez fontos, függetlenül attól, hogy milyen a kapcsolatod ezekkel az emberekkel. Miért? Mert segít a gyermeknek biztonságban éreznie magát, érzelmileg jobban tud így kapcsolódni, és csökkenti a szorongását. Néhány példát is adott arra, hogy milyen megjegyzéseket szeretnél, ha a gyereked hallana a gyereked életében lévő más felnőttekről: „Ez a vacsora nagyszerű lett. Apa egy remek szakács!” vagy „Aww, ez olyan szép emlék, amit nagymamával szereztél. Olyan kedves volt tőle, hogy elvitt oda.”