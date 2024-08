A Covid-gyerekek nehezen beszélnek, és még mindig pelenkára szorulnak

A Covid-járvány idején született gyermekek jelentős fejlődési lemaradással küzdenek, amelyek most, az iskolakezdésnél, egyre nyilvánvalóbbá válnak. Egyre több szakértő számol be arról, hogy Covid-gyerekek beszédfejlődése, motoros készségei, valamint önállósági képességei késnek. Sok gyerek nem képes önállóan enni vagy öltözködni, és még mindig pelenkázásra szorulnak. Ez nemcsak a gyermekek, hanem a szülők számára is kihívást jelent.

Forrás: Shutterstock

Covid-gyerekek beszédfejlődése

A járvány ideje alatt korlátozottak voltak a személyes találkozások, ami a gyerekek beszédfejlődésére is hatással volt. Sok gyermek nem kapta meg a szükséges fejlesztést, és a szociális izoláció miatt nem tudtak megfelelő interakciókat kialakítani kortársaikkal és felnőttekkel. Ennek eredményeként jelentősen megnőtt azoknak a gyerekeknek a száma, akik beszéd- és nyelvi késéssel küzdenek. A beszédfejlődés késése komolyan hátráltatja a gyermekek iskolai teljesítményét, különösen az első években, amikor a kommunikációs készségek kulcsfontosságúak.

Pelenkás iskolások: A Covid hatása az önállósági készségekre

A járvány hatása nemcsak a beszédfejlődésben, hanem az önállósági készségek terén is megmutatkozik. A szülők beszámolói szerint sok Covid-gyermek még mindig pelenkát visel, és nem képesek önállóan elvégezni a mindennapi teendőket, például az öltözködést vagy az evést. Ez a fejlődési késés az iskolakezdésnél is problémát jelent, hiszen az óvodából kilépő gyerekeknek már önállóbbnak kellene lenniük.

A szeparációs szorongás és a Covid hatása a gyermekekre

Sok gyermek, aki a járvány idején született, komoly szeparációs szorongással küzd. Az elzártság és a korlátozott szociális kapcsolatok miatt ezek a gyerekek nehezen kezelik az elválást szüleiktől, ami az iskolakezdésnél komoly problémákat okozhat. A szeparációs szorongás kezelése fontos szerepet játszik abban, hogy ezek a gyerekek sikeresen beilleszkedjenek az iskolai életbe.

Mit tehetünk a járvány utáni fejlődési problémák ellen?

Szakértők szerint a korai beavatkozás kulcsfontosságú a járvány okozta fejlődési késések kezelésében. A beszéd- és nyelvi késések korai felismerése és kezelése, valamint a motoros készségek fejlesztése mind hozzájárulhatnak a gyerekek sikeres iskolakezdéséhez. Emellett a pszichológiai támogatás a szülők számára is elengedhetetlen, hiszen ők is nehéz időszakon mentek keresztül a járvány ideje alatt.