Julia Roberts szigorú házi szabályt hozott: senki sem kivétel alóla

Vannak hírességek, akik nagyon meggondolják, mikor adnak a gyerekük kezébe okostelefont. Bár Julia Roberts gyerekei közül ketten már felnőttek, ikrek, Hazel és Phinnaeus 2004-ben születtek, Henry pedig 2007-ben jött a világra, de otthon egy dolgot nekik is be kell és mindig is be kellett tartaniuk: ha együtt vannak, nincs telónyomkodás.

Julia Roberts és Daniel Moder három gyerek szülei

Julia Roberts a minőségi idő érdekében hozta meg a szabályokat

Julia Roberts és Danny Moder kisebb korukban sem tiltották gyerekeiknek az okostelefon használatát, de mindig is szabályozták azt. Elvárták tőlük, hogy Hazel, Finn és Henry tegyék félre a telefonjukat, ha a családdal töltik az idejüket és ha együtt étkeznek, az asztalnál ma is kizárt a telefonhasználat. „Egyszerű és könnyen betartható szabályokat hoztunk, volt egy töltőállomás, ahová mindenkinek fel kellett tennie a telefonját, amikor hazaért. Fontosnak tartottuk, hogy az a kevés idő, amit együtt töltünk, egymásról szóljon és ne a közösségi oldalak pörgetésével teljen” – osztotta meg Julia a Today című műsorban.