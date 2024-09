Katalin hercegné és Vilmos brutális iskolai tandíjat fizetnek: évi 36 millióba kerül a 3 gyerek

Katalin hercegné és Vilmos herceg gyerekeinek is becsöngettek szeptemberben, visszatértek ugyanabba az iskolába, ahol eddig folytatták tanulmányaikat, ám mindez ebben a tanévben már többe kerül. Tavalyhoz képest 20 százalékkal emelte a tandíját 2025-től a berkshire-i Lambrook iskola.

Katalin hercegné és Vilmos herceg magas tandíjat fizetnek

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné és Vilmos gyerekei drága magániskolába járnak

György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg megkezdték az iskolát, visszatértek Lambrookba, miután a királyi család többi tagjával Balmoralban töltötték a nyári szünetet. Ez lesz azonban utolsó félév, amikor a gyerekek tandíja a nem emelkedik, mivel 2025. január 1-jétől a három gyerek után 80 ezer fontot kell fizetnie a szülőknek évente, vagyis nagyjából 36 millió forintot. A 11 éves György herceg, a 9 éves Sarolta hercegnő és a 6 éves Lajos herceg a 7., az 5., illetve a 2. osztályt kezdték meg.

György herceg helyzete egyébként kivételes, ugyanis a vele egyidős angliai diákok már középiskolába járnak, a Lambrookban azonban másféle rendszer szerint oktatnak. A Lambrook a windsori rezidenciájuktól, az Adelaide Cottage-tól nem messzetalálható és olyan lenyűgöző létesítményekkel büszkélkedhet, mint a golfpálya, az uszoda, a színház, a sportközpont és a különböző művészeti stúdiók. Sokféle programot kínálnak a tanulókan, a többi között sztepptáncot, dudajátékot és úszást.

A Lambrook több szempontból is különbözik más iskoláktól.

A diákoknak például heti hat napot kell iskolába járniuk, vagyis Györgynek és testvéreinek szombatonként is tanulniuk kell. Ráadásul az iskola három és 13 év között foglalkozik a tanulókkal, vagyis György hercegnek még két éve van hátra, ezért nem kezdte meg a középiskolai tanulányait idén. Azt pedig egyelőre nem lehet tudni, hol folytatja majd, ha végez ebben az intézményben, mindenesetre számos lehetőség áll előtte. Járhat majd a neves a northamptonshire-i Oundle Schoolba, de válaszhatja azt az intézményt is, amelyben apja és nagyapja végeztt: a berkshire-i Eton College-ot, ám még úgy is dönthet, hogy édesanyja egykor iskolájába jár, vagyis a Marlborough College-ba. Erről természetesen még bőven van idejük dönteni, mindenesetre mindegyik nagy névnek örvendő, tekintélyes intézmény.