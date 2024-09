Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi második esküvőjükre készülnek

Megindult a találgatás: Taylor Swift lehet a fellépő?

A pár ezúttal látványos ceremóniát és fogadást tervez, sőt egy híres előadót, egy brit énekesnőt - aki idén a legnagyobb névnek számít a szakmában - is meghívtak a partira. Mivel Mille annak idején Instagram-posztban, Taylor Swift slágerét idézve jelentette be, hogy kapcsolatuk Bon Jovi fiával komolyra fordult, még az is elképzelhető, hogy ő énekel a fiatal párnak és vendégeinek. "I've loved you three summers now, honey, I want 'em all" (Már 3 nyár óta szeretlek, édesem, mindet akarom) - idézi az Enola Holmes címszereplője Taylor Swiftet, és egy hatalmas eljegyzési gyűrűt villantott a Jake Bongiovival közös fotón.

Az első esküvőt mindenképpen bensőségesre tervezték

Millie és Jake 2023 áprilisában jelentették be az eljegyzésüket, a Stranger Things színésznője az év augusztusában pedig elárulta, hogy az esküvő mindenképpen privát lesz. "Úgy érzem, fontos, hogy ezeket a dolgokat, az élet apró, értékes pillanatait, nagyon közel tartsuk magunkhoz" - mondta. A pár egyébként nyilvánosan 2022-ben jelent meg együtt először.