Eva Mendes elárulta, hogy a gyerekei miért nem használhatnak okostelefont

Eva Mendes — aki Ryan Goslinggal közösen neveli lányait — a Sunday Timesnak adott interjújában beszélt az otthoni szabályokról. Az 50 éves színésznő elárulta, hogy nem engedi meg gyermekei számára, akik otthoni oktatásban részesülnek, hogy okostelefont vagy közösségi médiát használjanak.

Eva Mendes gyerekei nem használnak okostelefont: ez az oka

Forrás: Getty Images

Eva Mendes gyerekei nem használnak okostelefont: ez az oka

„Azt mondani a gyerekemnek, hogy ‘na, nézz meg valamit az interneten’, nekem olyan, mintha azt mondanám neki, ‘csak menj le az utcára éjszaka. Biztosan jól fogod magad érezni’” — mondta. „Tudom, hogy ez szélsőségesnek hangzik, de én így érzem” — tette hozzá.

A Desi, Mami, and the Never-Ending Worries című könyv szerzője azt is megosztotta, hogy próbálja megmagyarázni gyermekeinek a kiváltságos neveltetésüket.

„Elmondom nekik, hogy én mit nem kaptam meg, mit nem kapott Ryan, amikor kicsi volt, mennyire meg kellett küzdenünk, a sötét napok, amikor a hónapról hónapra éltünk, és ez és az, de sosem fogják igazán tudni, hacsak nem tapasztalják meg” — magyarázta Mendes. Az színésznő azt is elmondta, hogy próbál segíteni a lányainak az önértékelésükben, azzal, hogy házimunkát végeznek. De Mendes bevallotta, hogy aggódik, mit tanulhatnak tőle akaratlanul.

„Még mindig tele vagyok szorongással, és látom, hogy átadom azt a gyermekeimnek” — mondta Mendes. „Tudatalattí, nem tudom elképzelni, mit örökölnek tőlem, amit nem akarok, hogy átvegyenek tőlem.”