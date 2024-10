A gyermekek jólléte: az angol fiatalok a legboldogtalanabbak Európában, de mi a helyzet a magyarokkal?

Európát, különösen az EU-t a világ egyik leggazdagabb régiójának tartják. Ennek ellenére a gyermekek jólléte egyre romlik ezekben az országokban - nagy aggodalomra ad okot, hogy ez a mentális egészségükre is igaz.

A jelentés különböző forrásokból származó adatokat használt fel a fiatalok élettel való elégedettségének elemzéséhez

Forrás: Shutterstock

A Children's Society, egy brit székhelyű jótékonysági szervezet jelentést tett közzé, amely az Egyesült Királyságban élő fiatalok jóllétét vizsgálta, majd az adatokat összehasonlította más európai országokéval. Hollandiában érzik legjobban magukat a gyerekek, ahol a 15 évesek mindössze 6,7 százaléka jelezte, hogy nem elégedett az életével. Hasonlóan jól szerepelt Finnország és Dánia is, ahol csak 10,8 százalék, illetve 11,3 százalékuk számolt be alacsony elégedettségről. Az Egyesült Királyságban a legelégedetlenebbek a fiatalok, 25,2 százalékuk jelezte, hogy jobb sorsra vágyna, de a lista végén szerepel Lengyelország (24,4 százalék) és Málta (23,6 százalék) is. Magyarország a hetedik helyre futott be a vizsgált 27 ország közül, hazánkban a fiatalok 12,6 százaléka elégedetlen. Az európai átlag 16,6 százalék.

„2024 Good Childhood Report című jelentés megállapításai riasztóak, és elfogadhatatlan képet mutatnak a gyermekek jóllétéről az Egyesült Királyságban. Világosan mutatja, hogy Angliában nagyon sok gyermek elégedetlen, elégedetlenebb, mint a kortársaik más európai országokban. A fiatalok jólléte romlik” - mondta Jack O'Neill, a The Children's Society politikai és közkapcsolati vezetője.

A jelentés különböző forrásokból származó adatokat használt fel a fiatalok élettel való elégedettségének elemzéséhez, többek között az Egyesült Királyság longitudinális háztartási felmérését, a Children's Society éves felmérését és az OECD Nemzetközi Tanulói Felmérési Programját (PISA).

Boldogtalan gyerekek az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyságban mutatkozott a legnagyobb különbség az előnyös és a hátrányos helyzetű fiatalok életelégedettségében, ami rámutathat a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségekre, és arra, hogy ez a gyerekekre is nagy hatással van. A jelentésből az is kiderült, hogy az Egyesült Királyság a negyedik helyen áll az élelmiszerhiány tekintetében: a 15 évesek 11 százalékának marad ki valamelyik étkezés pénzhiány miatt. Sok család számolt be arról, hogy nehezen tudták finanszírozni a nyaralást, a gyermekeik iskolán kívüli tevékenységeit, sőt, egyes esetekben még a családi ünnepségeket és különleges alkalmakat is, 41 százalékuk mondta, hogy nem engedhetik meg maguknak az ilyen eseményeket. Emellett a gyermekek 50 százaléka számolt be arról, hogy a pénzhiány megakadályozta őket abban, hogy részt vegyenek olyan tevékenységekben, mint a társasági élet vagy az iskolai kirándulások. Az anyagi korlátokon túl a gyerekek aggodalmukat fejezték ki különböző életkérdésekkel kapcsolatban, különösen a megélhetés növekvő költségei miatt.