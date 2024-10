Ismerd meg Hugh Bonneville új barátnőjét - Fotók a párról

Londonban látták új barátnőjével, Heidi Kadlekovával a színészt. Hugh Bonneville nyíltan vállalja kapcsolatát.

Hugh Bonneville a Downton Abbey Grantham grófjaként lett világsztár

Forrás: ITV

Hugh Bonneville újra szerelmes

Hugh Bonneville és felesége Lulu Evans 2023-ban, 25 év házasság után váltak el. A színész ezt követően Claire Rankin kanadai színésznővel randevúzott. Most úgy tűnik, Heidi Kadlekova vegáninfluenszer mellett találta meg a boldogságot, akivel le is fotózták őket pénteken Londonban. Úgy tudni, a színész arra kérte Heidit, tartson vele a Go Away utolsó jeleneteinek forgatására. Bonneville a leállási szüneteket mindig a barátnőjével töltötte. „Hugh egészen más ember lett, amióta Heidivel van. Ők ketten igazán szerelmesek egymásba” - nyilatkozta egy bennfentes.

Ki Heidi Kadleková?

Heidi vegáninfluenszer, a közösségi médiában pedig világutazóként és elkötelezett állatvédőként jellemzi önmagát. „Élj etikusan, mindig kedvesen és együttérzéssel” - írta a közösségi oldaán. Heidinek van egy kislánya, Gabriella, akit magával visz utazásaira. 2019-ben a Mount Everest alaptáborát is megjárták.