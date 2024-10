Jennifer Garner boldogabbnak tűnik vőlegénye mellett, mint valaha - Lesifotó

Ki az a John Miller?

John Miller üzletember a CaliGroup holdingtársaság és leányvállalata, a CaliBurger elnöke és vezérigazgatója. Los Angelesben született és nőtt fel, jogi diplomáját a Stanford Law Schoolon szerezte, majd megalapította a CaliGroupot és elindította a CaliBurger gyorsétteremláncot.

Időközben szakíthattak

A 46 éves John és Jennifer románca 2018-ban kezdődhetett, úgy tudni az üzletember akkor el is jegyezte a színésznőt, de közben egy időre szakíthattak, mert 2021-ben Garner People-nak azt nyilatkozta, hogy egyedülálló, és nem is hajlandó a közeljövőben megházasodni. Úgy tudni, a gondot a távkapcsolat okozta, bár most sem együtt élnek. Jen nyilatkozata után nem sokkal újra azt lehetett tudni, hogy együtt vannak, és ez máig egy párt alkotnak.

John nem örült, hogy Jennifer vigasztalja Ben Afflecket

Kisebb fennakadást okozhatott a kapcsolatukban, hogy Jennifer Garner nagyon belefolyt Ben Affleck és Jennifer Lopez szerelmi életébe, úgy tudni, nehezményezte, hogy párja mindenképpen támogatja exét.