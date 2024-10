Családja tett közzé egy fotót Meghan Markle-ről: a hercegnő nem akarta, hogy ezt valaha más is lássa

Meghan Markle a képen a haját alacsony kontyban viseli, néhány tincs pedig az arcára hullik, és előtte tányérok vannak tele étellel – vélhetően egy étteremben készült a kép. Taylor Auerbach újságíró az X platformon osztotta meg a fotót, és azt állította, hogy ez egy olyan kép, amelyet Meghan „soha nem akart, hogy a világ lássa”. Auerbach azóta törölte a bejegyzéseit.

Családja tett közzé egy fotót Meghan Markle-ről

Forrás: Variety via Getty Images

A 7NEWS Australia interjúban több, eddig nem látott fotót mutattak be a hercegnéről fiatal korából. Az interjú során szóba került Meghan kapcsolata Harry herceggel, valamint az is, hogy „hol lenne most apja nélkül.” Az előzetesben Meghan nővére, Samantha Markle azt mondta: „Még mindig pincérnő lenne, ha nem az apja lenne.” Egy másik pillanatban pedig azt állította a Harryvel való kapcsolatáról:

Egymásra ártalmasak. Ez egy mérgező kapcsolat.

Meghan Markle és apja, valamint nővére kapcsolata meglehetősen viharos a herceghez fűződő házassága óta. Meghan soha nem kommentálta ezeket az állításaikat.