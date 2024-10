Hugh Jackman felesége gyanakodott férjére: a színész ezért a férjes asszonyért vált el feleségétől?

A 2023-ban bejelentett válásuk sokakat megdöbbentett, de Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness közös nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy szeretetteljes kapcsolatukban a különválásuk új utakat nyit meg mindkettőjük számára. Azonban a Broadway világában járatos rajongók már akkor találgattak, amikor Jackman 2022-ben Sutton Fosterrel kezdett együtt dolgozni „The Music Man” című darabban. Úgy tűnik, Furness sem tudta figyelmen kívül hagyni férje munkakapcsolatát, ami most újabb találgatásokat szül a média és a rajongók körében is.

Hugh Jackman és exfelesége, Deborra-Lee Furness 2022-ben

Forrás: AFP/

Hugh Jackman egy férjes asszonyba szeretett bele, de mikor is kezdődött a románcuk?

Hugh Jackman és Sutton Foster kapcsolata már a 2022-es „The Music Man” Broadway-produkció során szóbeszéd tárgya lett, és a közös munka óta csak fokozódnak a találgatások. Egy, a DailyMail.com-nak nyilatkozó közeli forrás szerint Deborra-Lee Furness, aki Jackmannel 27 évet töltött házasságban, akkoriban „gyanakodva figyelte a helyzetet”. A Broadway csillogó színpadán kialakult szoros kapcsolatuk már akkoriban sem volt titok exfelesége számára...

Deborra-Lee gyanakodott, amikor Hugh Sutton Fosterrel kezdett dolgozni

– árulta el a forrás. Ennek ellenére a színésznő úgy döntött, nem szól erről. „Deborra-Lee ki akar maradni ebből a történetből, és nem fog semmit mondani Hughról vagy a kapcsolatukról” – tette hozzá a forrás. A pár egyetértett abban, hogy a házasságuk során történt dolgokat megőrzik maguknak, így az ismerőseik szerint egyikük sem fog rosszat mondani a másikról.

Hugh Jackman és Sutton Foster

Forrás: AFP

Egy másik bennfentes szerint Jackman és Sutton Foster készen állnak új fejezetet nyitni. „Míg Hugh a válása után időt szánt a gyászra, Sutton is túllépett a saját szakításán, és most már egyre inkább nyitottak egy közös jövő felé” – mesélte a forrás. Hozzátette, hogy „nem akarják túlságosan nyilvánossá tenni a kapcsolatukat, de közeli barátaik számára ez már nyitott titok”. Hugh Jackman 2023-ban vált el feleségétől, de Sutton Foster csak idén októberben adta be a papírokat.