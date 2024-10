Milyen támogatásokra számíthatunk friss házasként?

Első házasok adókedvezménye

Ha mindkettőnk, vagy legalább az egyikünk az első házasságát köti, az esküvő után adókedvezményben részesülhetünk. Ennek havi összege összesen 5.000 forint, melyet a házasságkötést követő hónaptól számított két évig vehet igénybe a házaspár egyik tagja. A kedvezményt igényelheti egyikünk vagy megosztva mindketten akár havonta, akár évente egy összegben.

Otthonteremtési támogatások

Saját lakáshoz jutni nem egyszerű, hiszen az ingatlanok ára az utóbbi években jelentős mértékben emelkedett. Szerencsére fiatal házasként több támogatás közül is választhatunk elsősorban attól függően, hogy hol szeretnénk lakást vásárolni.

A falusi CSOK egy vissza nem térítendő állami támogatás, amely arra kínál lehetőséget, hogy Magyarország meghatározott preferált kistelepülésein, vagy az egyéb települések külterületén álló, már meglévő lakásunkat korszerűsítsük vagy bővíthessük. Továbbá, hogy úgy vásároljunk itt használt lakást, hogy annak bővítését vagy korszerűsítését vállaljuk, esetleg, hogy új házat vásárolhassunk. Ebből következik az, hogy új (társasházi) lakás vásárlására a falusi CSOK nem fordítható, a használt lakást pedig a megvásárlás mellett fel is kell újítanunk.

A kedvezmény összege egymilliótól tizenötmillió forintig terjedhet a célunktól és a gyermekeink számától függően. Ha már meglévő gyermekekre vesszük igénybe a falusi CSOK-ot, akkor életkori megkötés nincs, és a házasság sem feltétel, ha azonban a gyermekek még nem születtek meg, csak az a házaspár igényelheti a támogatást, melynek női tagja a 41. életévét még nem töltötte be.

Lehetőségünk van még CSOK Plusz (THM: 3,2%, közzétéve: 2024.09.04.) igénylésére is, amely egy kamattámogatott hitelkonstrukció. Segítségével az ország egész területén vásárolhatunk ingatlant – ha az egyéb feltételeknek megfelelünk, akár a falusi CSOK mellett is. Ezt a támogatást házaspárok vehetik igénybe, ha a feleség a 41. életévét nem töltötte be, feltéve, hogy szeretnének még gyermeket vállalni. A hitel egy átmeneti időszakban, 2025-ig akkor is igényelhető, hogy a nő idősebb ugyan, de meghaladta várandóssága 12. hetét.