Sallai Nóra tragédiája: így lehet feldolgozni egy gyerek elvesztését - Pszichológus ad választ

Egy gyerek elvesztése alapjaiban rengeti meg a szülők világát. A fájdalom szinte felfoghatatlan, az érintettek úgy érzik, hogy az életük már sosem tér vissza a normális kerékvágásba. Elisabeth Kübler-Ross svájci pszichiáter, A halál és a hozzá vezető út című, nagy horderejű könyv szerzője szerint a gyásznak öt szakasza van, a tagadás, a harag, az alkudozás, a depresszió és az elfogadás. Ma már azonban nem ragaszkodnak a pszichológiában ehhez a modellhez. Sallai Nóra tragédiája kapcsán Rácz Anna Zsófia tanácsadó szakpszichológus elmondta, a szülőket sokáig szorítja a gyász.

Sallai Nóra tragédiája: egy gyerek elvesztése alapjaiban rengeti meg a szülők világát.

Forrás: Shutterstock

„Manapság olykor elrugaszkodunk ettől a modelltől, mert ahányféle ember van, annyiféle gyász is. Nem törvényszerű, hogy kizárólag ennek a szakaszmodellnek az érzései születnek meg egy gyászolóban, és nem is törvényszerű, hogy ebben a sorrendben. A szakaszok sorrendje felcserélődhet, és sokkal árnyaltabb érzéseket is meg tudunk élni. Azt sem lehet tudni, hogy meddig tart egy gyászfolyamat. Több kutató és orvos is próbálta már meghatározni, de én is azt tapasztalom, hogy nagyon egyedi ez a folyamat. Akkor sincs törvényszerűség a gyász feldolgozásának idejében, ha szakember segíti a folyamatot” - mondja Rácz Anna Zsófia tanácsadó szakpszichológus.

Sallai Nóra tragédiája: egy gyermek elvesztése után a szülőket sokáig szorítja a gyász

Szeptember 27-én szenvedett tragikus balesetet Sallai Nóra és kisfia. Egy ország imádkozott értük, anyát és fiát két különböző intézményben kezelték, de az ötéves Bende életét nem tudták megmenteni az orvosok, a szervezete feladta a harcot, de Sallai Nóra még nem tudja, hogy a kisfia meghalt. A tragédia kapcsán szakértő mondta el, hogyan lehet feldolgozni egy ilyen traumát.

Egy gyerek halálának esetén a gyász „becsontosodhat”. Ez azt jelenti, hogy a szülő nagyon hosszú időn keresztül, évekig nem tudja feldolgozni a veszteségét. Egy ekkora trauma hajlamosíthat a komplikált gyászra.

„Komplikált gyászra hajlamosító tényező lehet többek között az, ha a haláleset nagyon váratlanul történik, ha az elhunythoz nagyon erősen kötődünk, vagy ha az elhalálozó gyermek vagy fiatalkorú” - mondja a szakember. Hozzáteszi, a komplikált gyász esetében szélsőséges reakciókat mutathat a traumát elszenvedő személy. Elhúzódó mély depresszió vagy szociális izoláció is felléphet, de elképzelhető az is, hogy valaki nem tud sírni, vagy állandó testi panaszai vannak. A pszichoszomatizáció létező jelenség, főleg, ha az ember hirtelen veszít el valakit, hirtelen krízis él át - ez a testet is megterheli. A gyászfolyamat kezdetén felléphet alvászavar, szorongás, pánikbetegség, amelyeknél a test intenzív szívdobogással, légszomjjal jelez. A köznyelvi mondás, miszerint „megszakad a szív”, teljesen helytálló.