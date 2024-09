A szívpanaszok lelki háttere: valóban gyógyít a szeretet?

A lelki sérüléseink, a gondjaink nem csak a mindennapjainkat befolyásolhatják, hanem a testi funkcióinkat is. A mentális betegségek, amit gyakran használnak például a szorongás és a depresszió leírására, a szívünk állapotára is hatással van. Ha a lelkünk összetörik, könnyen alakulnak ki szívpanaszok.

A pszichénk állapota is előidézheti a szívpanaszok kialakulását

Forrás: Shutterstock

A szorongás és depresszió szívpanaszok képében is jelentkezhet

„A szorongás több annál, minthogy aggódunk vagy stresszelünk valami miatt, ezek ugyanis általában elmúlnak, amint a helyzet véget ér, vagy a kiváltó ok megszűnik. Ha viszont ezek az érzések minden ok nélkül jelentkeznek, vagy a stresszes esemény elmúltával is folytatódnak, akkor beszélünk valódi szorongásról. Ezt nem szabad félvállról vennünk, mindenképpen kezelésre van szükségünk, ugyanis idővel nemcsak a hangulatunkra, a kapcsolatainkra, hanem a fizikai egészségünkre is komoly hatással lesz, például növeli az esélyét a szívbetegség kialakulásának. A szorongás jelei gyakran fokozatosan, idővel alakulhatnak ki. Nem véletlen, hogy ezeket a tüneteket főként a mellkas, vagyis a szív területén érezzük. Ilyen például a heves szívdobogás, a mellkasban jelentkező szorító érzés, a légszomj vagy a légzési nehézség” – mondta a Fanny magazinnak dr. Fehér Gabriella pszichológus.

A depresszió nem egyszerű rossz hangulat

A depresszió nem csupán rosszkedv, hanem egy súlyos állapot, amely hatással van mind a fizikai, mind a mentális egészségünkre. Ez nem azonos azzal, hogy valami miatt szomorúnak, rosszkedvűnek érezzük magunkat. A depressziót tartósan, hosszú ideig, hetekig, hónapokig vagy akár évekig intenzíven éljük meg, és a legtöbb esetben nem is igazán tudjuk megmondani az okát.

A depresszió gyakori tünete lehet:

- elveszítjük az érdeklődésünket olyan tevékenységek iránt, amelyeket korábban élveztünk

- visszahúzódunk, eltávolodunk a családtól és a barátoktól

- képtelenek vagyunk koncentrálni, emiatt a munkában vagy az iskolában nem tudjuk elvégezni a feladatainkat

- túlterheltnek, határozatlannak és önbizalom-hiányosnak érezzük magunkat