Kiderült az igazság Taylor Swift és Travis Kelce szakításáról

Taylor Swift eljutott a szezon két nyitómeccsére Kansas Cityben, de aztán kihagyta az Atlanta Falcons és a Los Angeles Chargers idegenbeli meccseit. Hétfőn azonban visszatért, a Chiefs pedig a New Orleans Saints ellen 26-13-as diadallal folytatta győzelmi sorozatát.

Taylor Swift újra a lelátóról figyeli szerelmét, Travis Kelce-t

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Jövő héten, Miamiban kezdődik újra az Eras turné, ami miatt Taylor Swift tartott egy kis pihenőt. A rajongók arra számítottak, így lesz ideje a szerelmének szukolni, ám az énekesnő az elmúlt két hétben nem jelent meg Travis Kelce meccsein.

Taylor Swift sminkjével is Travis Kelce csapatát támogatta

A lelátón helyet foglalt a sztár édesapja, Scott is, hogy lányával együtt szurkoljon majdnem vejének, aki 5-0-ás győzelemre vezette csapatát, a Chiefst a harmadik Super Bowl-kupa megszerzéséért folytatott küzdelemben. Taylor Swift piros arcfényt is viselt, hogy így is kifejezze támogatását a csapat felé.

Megjelenésével egyúttal a károgókat is elhallgattatta, akik azon pörögtek már egy ideje, hogy az énekesnő azért nem jelenik meg a meccseken, mert egy az interneten felbukkant úgymond kiszivárgott szerződésnek megfelelően, szeptember végén szakítottak, vagy legalábbis szerettek volna. Az egy amerikai PR-cég fejléces papírjára nyomtatott dokumentum miatt Kelce az ügyvédjeihez fordult, ennek ellenére az azon szereplő dátum óta a rajongók állítólag nem látták együtt a párt.

Legutóbb a US Open férfi döntőjén látták őket együtt New Yorkban, ahol a Chiefs irányítója, Patrick Mahomes és felesége, Brittany is csatlakozott hozzájuk. Ez volt az első alkalom, hogy Swiftet és Brittanyt együtt látták, mióta Mahomes nyilvánosan Donald Trumpot támogatta a közelgő választások előtt, ami ellentétes Swift politikai hovatartozásával.

Tayor Swift szombaton hiányzott Kelce 35. születésnapjáról is, aki Kansas Cityben a „Car Jam” jótékonysági eseményt rendezte meg, amellyel pénzt gyűjtött a 87 and Running alapítványa számára. A kamera azonban lencsevégre kapta, amikor azt mondta a résztvevőknek, hogy számít Swiftre a hétfői New Orleans Saints ellen meccsen.