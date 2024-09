Taylor Swift Taylor Kelce mérkőzésein is stílusikon: fotókon a legparádésabb szettjei

Taylor Swift rajongói nem csupán az énekesnő dalaiért, de a koncertjein viselt szettjeiért is odavannak. A The Eras Touron részt vevő swiftie-k a fellépés előtt, hetekig, hónapokig tervezték, milyen ruhát, kiegészítőket és táskát viselnek majd a nézőtéren: Swift igazi stílusikon lett. Taylor azonban nem csupán a színpadon, hanem az NFL-meccsek lelátóin is is megadja a módját.

Taylor Swift fellépőruhái ikonikus darabokká váltak

Forrás: Getty Images

Taylor Swift Travis Kelce meccsein is reflektorfényben van

Taylor Swift - a vasárnap estit beleértve - 15 Chiefs-meccsen - először 2023. szeptember 24-én - vett részt, amióta randizni kezdett az amerikaifocista Travis Kelcével. Megjelenése minden esetben nagy feltűnést keltett, a sportrajongók szóvá is tették, hogy a közvetítéseken többet mutatják, mint a pályát.

Taylor Swift a legnagyobb Kansas City Chiefs-rajongó

Forrás: Getty Images

Swift nem akarja ellopni a show-t

Arra, hogy túl sok képernyőidőt kap a meccseken, Taylor is reagált. Azt nyilatkozta, esze ágában sincs magára vonni a figyelmet, azért van ott, hogy szerelmét támogassa, ráadásul neki semmi hatása nincs arra, hogy mennyit mutatják a tévében. "Ha ez ember nyilvánosan felvállalja a kapcsolatát, az azt jelenti, hogy igyekszik ott lenni, ahol a másikkal valami fontos történik. Mi nem bujkálunk, és egyátalán nem zavar bennünket, ha mások is látnak minket. Büszkék vagyunk egymásra" - jelentette ki az énekesnő. Éppen ezért olyan is előfordult, hogy a pályára rohant, hogy megölelje és megcsókolja Travist, miután 2024. január 28-án a Kansas City Chiefs legyőzte a Baltimore Ravenst az AFC Championshipen, és ezzel biztosította a csapat helyét a Super Bowl LVIII-ban.

Taylor Swift és Travis Kelce boldogan pózoltak a győztes mérkőzés után

Forrás: Getty Images

Rejtett jelentése lenne a szettjének?

Swift a Chiefs 2024-es szezonnyitójára combig érő piros Giuseppe Zanotti csizmát, farmer Versace fűzőt és rövidnadrágot választott. A rajongók nem tudták nem észrevenni, hogy a lábbeli nagyon hasonlít arra a lakkbőr cipőre, amelyet Swift a 2017-es videójában viselt. A rajongók ennek alapján meg is tippelték, hogy Taylor a Reputation dalát adja ki újra.

Taylor Swift rajongói szerint a csizmának üzenete van

Forrás: Getty Images

Travis mezszáma is többször feltűnik Swiften

Az alábbi fotón egy 87-es feliratos kabátot viselt Taylor, de számos ékszere is van, amelyeket Travis Kelce mezszáma díszít köztük egy nyílhegyes arany nyaklánc és egy gyűrű 87-es számmal.