Vilmos herceg megtörte a csendet: évek óta először beszélt Harry hercegről

A brit királyi családban dúló viszályok közepette Vilmos herceg a Véget vethetünk a hajléktalanságnak című két részes dokumentumfilmben osztott meg egy különleges emléket, amit testvérével, Harryel élt át gyerekkorában.

Vilmos herceg gyerekkori élményét idézte fel

Vilmos herceg a dokumentumfilmben őszintén beszélt arról, hogy édesanyja jótékonysági tevékenysége már gyerekként mély hatást gyakorolt ​​rá. Diana hercegnő tudatosan vitte el őt és Harryt a The Passage nevű brit jótékonysági szervezethez, amely hajléktalanokat támogat. Vilmos szerint ez az élmény segített neki megérteni, hogy a hajléktalanság nem csupán szomorúságot jelent, hanem egy közösséget, ahol az emberek támogatják egymást. „Anyám elvitt mindkettőnket, Harryt és engem is a The Passage-be. 10-11 éves lehettem akkor. Soha nem jártam még ilyen helyen, és kicsit izgultam, hogy mire számítsak” - emlékezett vissza Vilmos a dokuban, amit október 30 és 31-én sugároz majd a brit tévé.

Diana hercegné nagyon sokat jótékonykodott

„Édesanyám a szokásos módon ment, mindenki megnyugodott, nevetett és viccelődött mindenkivel. Emlékszem, akkoriban azt gondoltam, akinek nincs otthona, az nagyon szomorú. De hihetetlen, milyen boldog környezet volt ez. Beszélgettünk, sakkoztuk és ekkor tudatosult bennem, hogy vannak emberek, akiknek nem olyan az életük, mint nekünk”– mesélte Vilmos. „Amikor egészen kicsi vagy, azt gondolod, hogy az élet csak olyan lehet, amit magad előtt látsz. Aztán találkozol másokkal, és látod, mennyire különfélék vagyunk, mennyire más az életünk” - idézi Vilmost a Page Six.