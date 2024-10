Le kell venni a zoknit lefekvés előtt? Szakértők megosztották a visszataszító okát

A zokni viselése az ágyban egy remek módja annak, hogy ne fázzunk, főleg, hogy már egyre hűvösebb az idő. A szakértők azonban mégsem javasolják ezt, és ennek egy undorító oka van.

Ezért ne viseljünk zoknit az ágyban

Forrás: Shutterstock

Az undorító ok, ami miatt nem szabad ágyban zoknit viselni

Ahelyett, hogy egyből feltekernénk a fűtést, érdemes először kissé rétegesebben felöltözni otthon is. Egy kényelmes, otthoni viselet és a zokni máris kellemes érzést kelthet, hogy aztán a fárasztó napot lezárva egyből bebújhassunk az ágyba akár anélkül is, hogy ismét átöltöznénk. Ha azonban így teszünk, tehát a pizsamánkban és a zokninkban tevékenykedünk otthon, majd ebben fekszünk be az ágyba, a szakértők szerint nagy hibát követünk el. Undorító oka van annak, hogy nem javasolják: ezek a baktériumok.

A kutatók arra biztatják az embereket, hogy mindenképpen vegyék le a zoknijukat, mielőtt befeküdnének az ágyba. „Nem tudhatjuk, milyen baktériumok leselkedhetnek a zokninkon, miután egész nap viseltük őket" - mondják a kutatók, de vizsgálatok alapján arra jutottak, hogy még olyan baktériumok is megtalálhatóak rajtuk, mint ami a csótányokon. Természetesen azok, akik egyáltalán nem viselnek cipőt otthon, és egyszer sem szaladnak vissza a lakásba a bakancsukban, viszonylag biztonságban vannak, ám még mindig az a legjobb, ha tiszta zoknit veszünk fel, mielőtt lefeküdnénk, ha nem tudjuk telljesen mellőzni a zokni viselését az ágyban.