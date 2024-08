Megdöbbentő kijelentést tett Vilmos herceg Harryvel kapcsolatban: végleg eldőlt a testvérek sorsa?

Gyerekkorukban Vilmos herceg és Harry szoros baráti kör építettek maguk köré, amelynek tagjai közül többen közös barátaik voltak. Az idő múlásával azonban a testvérek között komoly, éveken át tartó viszály alakult ki, amelyet Harry vitatható önéletrajzi könyve, a "Spare" (Tartalék) is tovább mélyített. Úgy tűnik, hogy békülésre egyelőre semmi esély, még annak ellenére sem, hogy Harry és Meghan nyilvánosan kifejezték együttérzésüket Katalin hercegné felé, amikor év elején bejelentették rákdiagnózisát.

Vilmos herceg és Harry közel két éve nem beszélnek egymással

Forrás: Getty Images

Vilmos herceg látni sem akarja testvérét

A Sunday Times értesülései szerint a testvérek utoljára a néhai Erzsébet királynő 2022 szeptemberében tartott temetésén beszéltek egymással – még akkor is, Harry emlékiratai szerint, alig váltottak szót. A lap arról számolt be, hogy Vilmos képtelen megbocsátani fiatalabb testvérének a könyvében tett megjegyzéseiért Katalin hercegnével kapcsolatban. Barátai szerint, ha most lenne a koronázása, Wales hercege nem látná szívesen Harryt az eseményen.

„Elidegenedtek egymástól, ami borzasztóan szomorú" - mondta egy barát, míg egy másik hozzátette, hogy Harry ritkán kerül szóba Vilmos beszélgetéseiben: "Idén leginkább a feleségére, gyermekeire és édesapjára koncentrált." A barátok megjegyzései arra is utalnak, hogy Harry és apja, Károly király kapcsolata is nehézkes, és a legfrissebb jelentések szerint már ők sem beszélnek egymással.

Harry és Károly király alig beszélnek már egymással

Károyl király és a sussexi herceg legutóbb akkor találkoztak, amikor Harry februárban Kaliforniából Londonba sietett, miután híreket kapott Károly rákdiagnózisáról. Azóta azonban nem látta édesapját, még akkor sem, amikor májusban mindketten Londonban tartózkodtak ugyanazon a napon. Harry az Egyesült Királyságba utazott, hogy részt vegyen egy szertartáson a Szent Pál-székesegyházban az Invictus Games tízéves évfordulója alkalmából, de nem találkozott az apjával, a hivatalos magyarázat szerint Károlynak nem volt ideje rá a kezelések és egyéb programjai mellett. A Times értesülései szerint Károly felajánlotta fiának, hogy szálljon meg a Buckingham-palotában londoni tartózkodása idejére, de Harry ezt visszautasította, és inkább egy hotelben szállt meg. Egy forrás így nyilatkozott a Timesnak:

Nem tudom, mit tehetett volna még a király. Felajánlotta, hogy Harry maradhat a Buckingham-palotában, de úgy tűnik, még ez sem volt elég jó neki. Nem volt világos, mik a herceg tervei. Végül nem volt hely a király naptárában a kezelések és más tervezett események között.

Mindeközben a múlt hónapban arról is beszámoltak, hogy apa és fia már nem beszélnek egymással, és egy régóta fennálló konfliktus tovább mélyítette a köztük lévő távolságot.