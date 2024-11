Szívszorító fotón Bruce Willis: így ünnepelte családjával a hálaadást

Friss fotót posztolt Bruce Willisről két lánya, Tallulah és Scout. A család együtt ünnepelte csütörtökön a hálaadást, a képek ekkor készültek. A lányok kedves ajándékkal is meglepték az édesapjukat, egy Best Dad Ever (A valaha volt legjobb apa) feliratú táblát kapott a nagybeteg színész.

Bruce Willis és lányai hálaadáskor

Forrás: https://www.instagram.com/buuski/

A fotókon úgy tűnik, Willis boldog, mosolyog, és ahogyan összebújik Scouttal, jól látszik, hogy tudja, a gyermeke van mellette.

Tallulah Willis pár hónapja nyilatkozott utoljára édesapja állapotáról a Today című műsorban. Azt mondta, Bruce Willis állapota stagnál, stabilan tartja magát, és ez ebben a helyzetben jó is, de nagyon nehéz. Vannak kemény napok, de mindenki nagyon nagy szeretettel fordul felé.