Mérgező anyósok: hogyan ismerhetjük fel őket?

4. Mindenbe beleavatkozik, megpróbálja befolyásolni a döntéseiteket és irányítani vagy manipulálni az adott helyzetet. Manipulatív, vagy az egyik, vagy a másik felet, esetleg mindkettőt megpróbálja irányítani, például érzelmi zsarolással.

5. Átlép minden határt. A mérgező anyós nem tiszteli a pár privát szféráját, és gyakran lépi át a személyes határokat. Pletykákat akar hallani a házasságodról, hogy továbbadhassa ezeket az információkat a baráti körének. Szándékosan kuszálja össze a dolgokat és szálakat, hogy problémát okozzon. Észre sem veszi, hogy mindeközben a saját gyerekének a boldogságát is kockáztatja.

7. Minden, amit mond vagy tesz, valamilyen negatívummal van körítve. Akármilyen kellemes vagy vidám próbálsz lenni, ő a földbe döngöl. A pesszimizmus a fegyvere, jót mondani senkiről és semmiről nem tud, de nem is akar. Csak azt sajnálja, hogy nem mindenki olyan, mint ő.

Mit tehetünk a helyzet kezelésére?

Ezerféle módon megjelenhet a mérgező anyós-probléma, a lényeg annak kezelése, ami csak nyílt kommunikációval lehetséges. Egymás között és az anyóssal szemben is. A határok kijelölése az anyós viselkedésével kapcsolatban nagyon fontos, még fontosabb, hogy be is tartsátok, az a fél is, akinek a szülőjéről van szó. Hasznos lehet a családterápia vagy a párterápia is, a párkapcsolat megerősítésének érdekében. És ami talán a legfontosabb, hogy megértsd: az anyósod viselkedése nem a te hibád, de nem is a párodé, nem hagyd, hogy hatással legyen a szerelmetekre.